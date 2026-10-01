La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que los vehículos importados ganaron terreno en el mercado automotor y representaron el 69% de los autos patentados durante septiembre de 2026, frente a un 31% de unidades de producción nacional. El cambio en la composición del mercado se produjo en un mes en el que los patentamientos repuntaron frente a agosto, aunque continuaron por debajo de los niveles registrados un año atrás.

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El mercado automotor argentino cerró septiembre de 2026 con 49.814 unidades patentadas, un 10,7% más que en agosto. Sin embargo, frente al mismo mes de 2025 se registró una caída del 11,4%, ya que entonces se habían patentado 56.241 vehículos.

La tendencia también se observa en el acumulado del año. Entre enero y septiembre se patentaron 435.493 unidades, un 13% menos que durante el mismo período de 2025, cuando se habían registrado 500.497 vehículos.

Patentamiento de autos en septiembre, ACARA

Sebastián Beato, presidente de ACARA, destacó que “se puede observar ahora un cambio de tendencia, un momento muy esperado por toda la cadena de valor”. En ese sentido, señaló que hay “menos producción nacional y más importados, debido a una mayor apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas, especialmente las asiáticas”.

El avance de las marcas provenientes de Asia tendrá uno de sus puntos de atención entre el 2 y el 4 de octubre, cuando se realice en Costa Salguero la primera exposición de autos chinos, que prevé reunir a 26 marcas. Beato anticipó que el fenómeno será analizado especialmente durante ese encuentro.

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Pese a la caída interanual y al retroceso acumulado durante los primeros nueve meses, el titular de ACARA mostró expectativas sobre el último tramo del año. “La parte más difícil ha quedado atrás y ahora podemos tener un final de año en crecimiento que nos dé un buen impulso para empezar a visualizar un 2027 mejor que este”, sostuvo.

Fuente: ACARA

Cuáles fueron los autos y las marcas más patentadas en septiembre

Al desagregar los patentamientos de vehículos livianos, Toyota encabezó el ranking de marcas con 7.820 unidades, seguida por Fiat, con 5.447, y Volkswagen, con 5.321. La clasificación por modelos presentó un orden diferente: Toyota Hilux quedó primera con 3.036 unidades, seguida por Ford Ranger, con 2.221, y Ford Territory, con 1.975.

Por jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de patentamientos durante septiembre, con 13.201 unidades. Capital Federal quedó en segundo lugar, con 9.922 vehículos, seguida por Córdoba, con 5.376. En el otro extremo se ubicó La Rioja, con 247 unidades.

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El mercado de vehículos livianos 100% eléctricos mostró una fuerte concentración en BYD. La compañía registró 565 unidades patentadas durante septiembre, mientras que las otras 19 marcas relevadas sumaron en conjunto 300 unidades. Dentro de BYD, el Dolphin Mini encabezó los patentamientos con 495 vehículos, seguido por Yuan Pro, con 70.

Las motos crecieron más de 35% interanual

La evolución de los motovehículos mostró un escenario diferente al de los automóviles. La División Motovehículos de ACARA informó que durante septiembre se patentaron 80.113 unidades, un 35,1% más que las 59.313 registradas en el mismo mes de 2025. Frente a agosto, cuando se habían contabilizado 74.828 unidades, el crecimiento fue del 7,1%.

Patentamiento de motos en septiembre, ACARA

En los primeros nueve meses del año se patentaron 668.077 motovehículos, lo que representa un incremento del 40,7% frente a las 474.836 unidades del mismo período de 2025. Honda mantuvo el liderazgo entre las marcas con 16.498 unidades, seguida por Motomel, con 9.848; Gilera, con 9.670; Keller, con 7.102; y Corven, con 6.952.

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Por último, entre los modelos, la Honda Wave 110S continuó en el primer puesto con 8.718 unidades, seguida por la Gilera Smash, con 6.905, y la Keller KN 110-8, con 5.906. La Motomel B110 quedó cuarta, con 5.635 unidades, mientras la Corven Energy 110 completó los cinco modelos más patentados de septiembre con 3.716 unidades.

GZ/ff