Juicio por YPF: Burford presentó una apelación ante la Corte Suprema de los Estados Unidos

Burford presentó formalmente ante la Corte Suprema de Estados Unidos un pedido para intentar revertir el fallo que favoreció a la Argentina en el juicio por YPF, después de que el Segundo Circuito de Nueva York rechazara la revisión del caso en pleno.

La Procuración del Tesoro confirmó a PERFIL que la presentación fue realizada a última hora y explicó que se trata de una solicitud de certiorari, por lo que el máximo tribunal estadounidense deberá decidir primero si acepta analizar el expediente, en una disputa judicial que lleva más de una década.

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La presentación no tomó por sorpresa al Gobierno. Desde la Procuración señalaron que los demandantes ya habían anticipado su intención de acudir a la Corte Suprema estadounidense después del rechazo al rehearing en banc por parte del Segundo Circuito y confirmaron que “ayer a última hora presentaron formalmente la petición”.

El nuevo movimiento se produce después de que, según explicó la Procuración, el 27 de marzo el Segundo Circuito de Nueva York revirtiera íntegramente la sentencia por US$ 16.000 millones que había dictado la jueza Loretta Preska. Posteriormente, ese tribunal mantuvo su posición al rechazar el pedido para que el caso fuera reconsiderado en banc, lo que llevó ahora a Burford a recurrir a la Corte Suprema.

La Corte Suprema deberá decidir primero si toma el caso

La Procuración remarcó que la presentación de Burford no significa que el máximo tribunal estadounidense vaya a revisar automáticamente el expediente. “Esta solicitud de certiorari no implica un derecho automático a que la Corte Suprema te revise el caso. Es la Corte la que decide si toma el caso o no”, aclararon desde el organismo encargado de la defensa del Estado argentino.

Según los datos proporcionados por la Procuración, la Corte Suprema estadounidense recibe aproximadamente entre 7.000 y 8.000 peticiones por período de sesiones y acepta revisar, como máximo, alrededor de 80 casos. Por ese motivo, ahora habrá que esperar la decisión del tribunal sobre si concede o no la posibilidad de analizar el litigio por YPF.

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Tampoco existe, de acuerdo con la explicación oficial, un plazo establecido para que la Corte Suprema resuelva si acepta la petición. Desde la Procuración indicaron que existen tiempos estimados según el funcionamiento habitual del tribunal, aunque advirtieron que las características particulares que ha tenido este litigio durante más de una década dificultan trasladar esos parámetros directamente al expediente de YPF.

El especialista en litigios internacionales, Sebastián Maril, explicó que el planteo de Burford busca convencer a la Corte Suprema de que existe una contradicción que requiere su intervención. Según señaló, el máximo tribunal estadounidense procura con sus decisiones ordenar la interpretación de las leyes y la Constitución y, especialmente, resolver diferencias entre los criterios adoptados por las distintas cortes de apelaciones. En ese sentido, consideró que Burford logró encuadrar su presentación alrededor de la existencia de contradicciones que, según su planteo, deberían ser despejadas por los jueces.

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Maril sostuvo que el argumento central remite a una intervención anterior de la propia Corte Suprema en el litigio. Según explicó, Burford plantea que el tribunal determinó en 2018 que Argentina podía quedar sujeta a las leyes estadounidenses por la excepción vinculada a la actividad comercial y ahora contrapone ese antecedente con el criterio adoptado por el Segundo Circuito. “Nadie, absolutamente nadie, especialmente un país soberano, puede venir a los Estados Unidos a pedir plata prestada, realizar promesas [...] y después incumplirlas citando sus propias leyes”, sintetizó Maril al explicar el argumento que, según él, presenta Burford ante la Corte.

La Procuración prepara la estrategia de defensa de Argentina

Frente al nuevo paso de Burford, la Procuración aseguró que ya se encuentra trabajando en la estrategia que seguirá la Argentina. “En la Procuración ya anticipábamos este escenario, ya estamos trabajando en la estrategia, suceda lo que suceda”, afirmaron desde el organismo a PERFIL.

En esa línea, desde la representación jurídica del Estado señalaron que continuarán ejerciendo la defensa de los intereses argentinos durante esta nueva instancia del proceso como se ha visto hacerlo hasta ahora, “con uñas y dientes”, expresaron desde la Procuración.

Presentación ante el CIADI

Pocos días atrás, el fondo de inversión británico solicitó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) un proceso de arbitraje contra el país, el cual fue aceptado.

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El arbitraje es una alternativa que poseen las empresas o los Estados cuando forman parte de un mismo tratado de inversiones. El Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Argentina y España de 1991 es el marco que permite llevar controversias ante el CIADI.

En este caso no se dictará una sentencia, sino que se tratará de un laudo, que es una resolución —a favor o en contra de alguna de las partes— que se obtiene al final de un proceso de arbitraje.

GZ/lm