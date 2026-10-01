Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, se sinceró: "La gente sigue pensando que la nafta en la Argentina es cara y es verdad"

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, habló con medios nacionales en París, refiriéndose a los grandes desafíos que enfrenta la compañía que lidera, y reconoció que "la gente sigue pensando que la nafta en la Argentina es cara y es verdad". El funcionario hizo estas declaraciones en el contexto de la Semana Argentina que comenzó este miércoles de manera formal con un cocktail en la Embajada Argentina en Francia.

Horacio Marín

El aumento de la nafta y la incertidumbre de la gente

Clarín recogió las declaraciones de Marín, quien comenzó diciendo que “nosotros vimos que para el 31 de marzo, luego de empezar el conflicto (en Medio Oriente), la demanda de combustible era negativa. Fue una caída terrible. El aumento en el año de la nafta es más de 10% y menos de 20%. A la gente le agarró incertidumbre”.

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El funcionario reconoció: “Vengo de clase media y si aumentaba la nafta mi vieja hacía fideos a fin de mes. Cuando hay incertidumbre y encima en marzo donde empiezan las clases. La demanda en este país la genera la clase media y cuando vemos eso dijimos qué hacemos, ¿rompemos el mercado o hacemos algo que no rompa ni la oferta y la demanda?”.

Tras esa introducción, detalló: “Entonces hicimos un buffer que no es más que hacer un promedio de un precio de nafta que no voy a decirlo, un precio bueno, para que cuando caiga podamos recuperar. Veníamos recuperando y cuando el conflicto volvió a joderse ahora volvimos a financiar a la gente en septiembre. No tenemos pagos diferidos con ninguna petrolera pagamos libre mercado”.

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Consultado si ese mecanismo tiene una fecha de finalización, Marín respondió: “No. El conflicto se extendió más de lo pensado. Con Néstor Kirchner el precio del petróleo estaba 140 dólares, el precio interno era 42 dólares. ¿Entonces qué hago? Yo la nafta no la voy a bajar. ¿Qué pasará al final de todo este mecanismo? Quizás es cierto que en el tiempo dilató el ingreso de la compañía, pero voy a recuperar lo mismo y en diciembre quizás el precio del petróleo está bajo y yo voy a seguir cargando la nafta al precio de ahora de alrededor de 2.300 pesos y vas a seguir pagando eso”.

Para luego sumar que “la tendencia del precio del petróleo las miramos y son buenas, a la baja. Se quedará en alrededor de 80 dólares. Claro que si el precio actual del petróleo sigue porque el conflicto se mantiene entonces vamos a tener que aumentar la nafta”.

Cuando le preguntaron si su estrategia sobre el precio está coordinada con los planes antiinflacionarios del oficialismo, Marín contestó: “Mi trabajo no es la inflación. Mi trabajo es YPF". Para luego sumar: "Uno no tiene que pensar que hace con la gente lo que quiera. YPF le ganó a la competencia, pero si hacemos una jugada mala te salís afuera”.

YPF

Los números del INDEC y los números de YPF

Cuando le dijeron que el INDEC mostró una contracción en la economía y le preguntaron si él noto eso en YPF, Marín contestó: “Los índices de YPF no muestran eso del INDEC. Son números muy altos y la demanda en YPF en naftas que en septiembre arrancó en –2% anual cerrará el mes en cero”.

Tras esa aclaración, aceptó que “la gente sigue pensando que la nafta en la Argentina es cara y es verdad porque el precio de la nafta está en máximo de la historia. Quizás no en Buenos Aires, pero sí a nivel país uno ve que la gente carga más de noche o autoservicio y que busca el mejor precio. El consumo de gas oil está 6% más arriba que hace un año”.

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Luego sorprendió a los periodistas con una concesión: “El último año que YPF pagó impuesto a las ganancias fue en 2014. Agarránse para ver lo que se pagará el año que viene, más de 1.000 millones de dólares. Seguimos la ley y ya empezamos a pagar algunos anticipos”.