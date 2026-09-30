El Gobierno nacional avanzó con la extensión por otros 20 años de la licencia de distribución de gas de Metrogas, que vencía el 28 de diciembre de 2027. El acuerdo firmado entre el Ministerio de Economía y la compañía extiende el plazo de operación hasta fines de 2047, aunque todavía restan instancias formales para que la prórroga quede vigente.

Metrogas pagará dividendos por primera vez en 25 años

Según informó Metrogas a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el acuerdo fue suscripto ad referéndum del Poder Ejecutivo Nacional y requiere además su aprobación por parte de la Asamblea de Accionistas de la empresa. La compañía convocó a los accionistas para tratar el acuerdo el 29 de octubre y, posteriormente, deberá intervenir el Ejecutivo.

La extensión se enmarca en el artículo 6 de la Ley 24.076, modificado por la Ley Bases, que estableció la posibilidad de una única prórroga de 20 años para las licencias de transporte y distribución de gas, previa evaluación del organismo regulador y audiencia pública.

El proceso previo a la prórroga

Antes de avanzar con el acuerdo, ENARGAS realizó la evaluación de desempeño de Metrogas y elevó al Gobierno una propuesta para renovar la habilitación. El procedimiento incluyó además la Audiencia Pública N° 107, realizada en mayo de 2025, en la que se analizaron los pedidos de prórroga presentados por distintas distribuidoras.

El marco regulatorio establece que el organismo debe evaluar el cumplimiento de las obligaciones de las licenciatarias y, luego de la instancia participativa, elevar su propuesta al Poder Ejecutivo. La modificación introducida por la Ley Bases llevó de diez a veinte años el período adicional previsto originalmente.

Metrogas será así la segunda gran licenciataria del sector en avanzar con una extensión de este tipo, después de Transportadora de Gas del Sur (TGS), cuya licencia fue prorrogada por 20 años mediante el Decreto 495/2025. En ese caso, la renovación también estuvo vinculada al desistimiento de reclamos contra el Estado.

Menos litigios contra el Estado

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el cierre de los reclamos vinculados con la licencia. Metrogas y su controlante deberán retirar los reclamos y acciones contra el Estado relacionados con esas cuestiones, tanto en la Argentina como en el exterior.

El mecanismo forma parte de la lógica establecida por la nueva normativa para acceder a la extensión de las licencias. En el caso de TGS, por ejemplo, el decreto de prórroga estableció expresamente como condición la acreditación del desistimiento de reclamos, recursos y acciones iniciadas contra el Estado nacional.

De acuerdo con los términos del entendimiento alcanzado para Metrogas, determinados planteos quedan fuera del reconocimiento del Estado, por lo que su retiro no implica que el Gobierno admita la existencia de una deuda o responsabilidad sobre esos puntos.

Una obligación de inversión por US$ 186,8 millones

El acuerdo también busca establecer un nuevo esquema de obligaciones para la distribuidora. En particular, Metrogas deberá ejecutar inversiones por US$186,8 millones durante los próximos diez años, destinadas a obras vinculadas con la infraestructura de distribución de gas.

El compromiso busca darle carácter exigible a un plan de inversiones que había quedado sin un plazo ni un esquema de sanciones claramente definido a partir del congelamiento tarifario aplicado durante 2019 y 2020.

El nuevo acuerdo contempla penalidades ante eventuales incumplimientos. Además, la obligación quedará vinculada a la licencia y deberá mantenerse aún cuando se produzca un cambio en la composición accionaria de la empresa.

Las obras no se trasladarán a las tarifas

Uno de los puntos incluidos en el entendimiento es que las inversiones comprometidas no serán trasladadas directamente a las tarifas de los usuarios.

A su vez, una vez finalizado el período de la licencia, las obras realizadas en el marco de este compromiso quedarán en manos del Estado sin que corresponda un pago adicional por parte de este.

El acuerdo también establece que cualquier controversia vinculada con estas obligaciones deberá resolverse ante tribunales argentinos.

La prórroga destraba la venta de las acciones en manos de YPF

La definición sobre la licencia tiene además una consecuencia directa sobre la estructura accionaria de Metrogas. YPF había aceptado la oferta de Edenor por el 70% de la distribuidora de gas a cambio de US$ 780 millones, pero el cierre de la operación estaba condicionado, entre otros puntos, a la extensión de la licencia.

La prórroga hasta 2047 amplía de manera significativa el horizonte de explotación del negocio para el eventual nuevo accionista. Metrogas abastece a cerca de 2,5 millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y el sur del conurbano bonaerense y concentra alrededor del 28% del mercado de distribución de gas del país.

FN