PAE invertirá US$ 1.200 millones en Cerro Dragón bajo el RIGI para incrementar la producción del petróleo convencional

Pan American Energy (PAE) anunció una inversión de aproximadamente US$ 1.200 millones para incrementar la producción de petróleo convencional en Cerro Dragón, Chubut, mediante técnicas de recuperación terciaria. El proyecto fue presentado este jueves en París, en el marco de Argentina Week, y contempla la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según lo informado durante la presentación, se trata del primer proyecto de producción petrolera convencional presentado bajo ese régimen.

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El anuncio fue realizado en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con la participación del gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni; el diputado nacional y secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables del Chubut, Jorge Ávila; y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecky.

Cómo será la inversión de PAE en Cerro Dragón

El proyecto contempla la instalación de 22 plantas de inyección de polímeros, la perforación de unos 100 pozos productores e inyectores, la intervención de otros 600 pozos y la construcción de nuevas instalaciones de superficie. La recuperación terciaria busca movilizar el petróleo que permanece en los reservorios después de las etapas primaria y secundaria de explotación y mejorar el factor de recuperación de los yacimientos.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por la compañía, el desarrollo permitirá incorporar 46 millones de barriles de petróleo de producción incremental durante su vida útil, con un aporte de más de 16.600 barriles diarios adicionales en el pico del proyecto. También prevé sumar 30 BCF de gas natural y exportar unos 18 millones de barriles de petróleo, mientras que el resto de la producción incremental se destinaría al mercado interno y al abastecimiento de las refinerías.

La iniciativa apunta a extender la vida productiva de Cerro Dragón y de una cuenca madura como la del Golfo San Jorge, que atraviesa un proceso de declino natural de sus yacimientos después de décadas de explotación. La recuperación terciaria mediante polímeros permite mejorar el desplazamiento del petróleo dentro del reservorio y, según las estimaciones de PAE, puede aportar hasta cinco puntos adicionales al factor de recobro.

Caputo destacó el rol del RIGI

Durante la presentación, Luis Caputo vinculó la llegada de la inversión con el escenario macroeconómico y las condiciones regulatorias. “La combinación de tener estabilidad macroeconómica y brindar señales de precios adecuadas permite que estas inversiones lleguen”, sostuvo el ministro de Economía.

Caputo también destacó el papel del RIGI y afirmó que “es la política industrial más importante de las últimas décadas”. Además, definió el proyecto como una “inversión brutal” por su magnitud y señaló que tendrá impacto sobre la generación de empleo y de valor en Chubut.

El ministro puso también el foco en el acuerdo entre el sector privado, la provincia, el Gobierno nacional y los representantes sindicales. En esa línea, sostuvo que el diálogo entre los distintos sectores permitió concretar el anuncio.

El proyecto busca sostener la actividad en una cuenca madura

Cerro Dragón es uno de los principales yacimientos convencionales de la Cuenca del Golfo San Jorge y enfrenta el desafío de sostener su producción frente al declino natural de campos maduros. En mayo, PAE había anunciado una primera etapa de cerca de US$ 680 millones para avanzar con la recuperación terciaria y la incorporación de plantas de inyección de polímeros. La nueva presentación amplió la escala del proyecto hasta superar los US$ 1.200 millones.

Para Chubut, el desarrollo implica además una mayor actividad en la cuenca y un incremento potencial de los ingresos por regalías asociado a la producción adicional. La estrategia de la provincia busca sostener el negocio convencional mientras avanza, en paralelo, hacia nuevas oportunidades de desarrollo no convencional en el Golfo San Jorge.

FN/LM