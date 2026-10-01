RDEco: qué dejarán las inversiones RIGI a futuro y quién se quedará con la renta de los recursos naturales

El impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) abrió una nueva discusión entre economistas sobre qué dejarán en la Argentina los proyectos incorporados al esquema y cómo debería distribuirse la renta generada por los recursos naturales. Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Ricardo Carciofi, investigador de Economía Política, y Claudio Lozano, presidente de Unidad Popular, expusieron posiciones diferentes en +Perfil.

Piccardo sostuvo que el régimen puede acelerar inversiones que probablemente también se hubieran realizado en un escenario de estabilidad macroeconómica, aunque más adelante. “A mí me gustaría que no exista ningún régimen especial”, aclaró, pero consideró que el RIGI permite anticipar proyectos en sectores que atraviesan una coyuntura internacional favorable.

El RIGI como acelerador de inversiones

“Yo creo que con una macro estable se hubiese hecho, quizás no ahora, quizás en cuatro años se hubiese explotado el proyecto Vicuña, por ejemplo. Ahora el RIGI lo que hace es que ya se esté haciendo”, explicó Piccardo.

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Para el economista, la herramienta permite adelantar inversiones en energía, minería y otros sectores con demanda internacional. Sin embargo, remarcó que una vez otorgados los beneficios no deberían modificarse las condiciones acordadas: “Podemos estar de acuerdo o no con el RIGI, pero ahora lo que entró al RIGI ya está, no podemos romper de vuelta los contratos”.

Carciofi coincidió en ese punto y advirtió sobre las consecuencias que podría generar una modificación para proyectos ya aprobados. “Hay un blindaje jurídico, si vos levantás eso vas a tener una ola de juicios, lo vas a pagar bastante rápido”, sostuvo. El régimen contempla estabilidad tributaria y aduanera durante 30 años para los proyectos adheridos.

¿Debe continuar el régimen?

Carciofi diferenció, sin embargo, la protección de las inversiones existentes de la decisión política de continuar aceptando nuevos proyectos. El Gobierno ya utilizó la facultad prevista por la Ley Bases y prorrogó por un año, desde el 8 de julio de 2026, el período de adhesión al RIGI.

“Uno podría decir: necesitabas en la coyuntura del 2024 despertar esas inversiones, otorgaste beneficios excesivos y demás, se justificó, pero ahí y basta, no hay que seguir”, planteó.

Lozano fue más allá y sostuvo que un futuro gobierno debería estudiar alternativas para modificar el esquema. “Yo creo que hay que buscar todos los mecanismos para revisar esto”, afirmó.

La discusión por la renta de los recursos naturales

El principal desacuerdo apareció alrededor de la renta generada por actividades como la minería, el petróleo y el agronegocio. Lozano sostuvo que una parte debería financiar otros sectores productivos y políticas sociales.

“Esa renta extraordinaria, que es la razón por la que vienen las inversiones en el agronegocio, en la minería y en el petróleo, una parte de esa renta tiene que financiar el desarrollo de otro tipo de modelo productivo de la Argentina y de desarrollo del bienestar social de la comunidad”, argumentó.

Como referencia mencionó el caso de Noruega. “Noruega, ¿qué hace con la renta del petróleo? Tiene un fondo soberano para financiar desarrollo social y desarrollo productivo”, señaló. También planteó que Vaca Muerta podría contribuir a disponer de costos energéticos internos competitivos: “Nosotros necesitamos energía barata para escalar un desarrollo industrial distinto”.

Carciofi: “Estamos confundiendo renta con rentabilidad”

Carciofi respondió diferenciando la renta correspondiente al recurso natural de la rentabilidad de la empresa que lo explota. “Estamos confundiendo de alguna manera renta del recurso natural con rentabilidad”, sostuvo.

La Constitución Nacional establece que el dominio originario de los recursos naturales existentes en cada territorio corresponde a las provincias. Carciofi señaló que ese esquema se refleja, por ejemplo, en las regalías que reciben las jurisdicciones productoras.

“Cuando vos gravás a YPF, le gravás como empresa productiva. La renta del recurso ya se la pagó a Neuquén”, explicó. A nivel nacional, agregó, existen otros instrumentos tributarios, como Ganancias y los derechos de exportación.

Precisamente allí ubicó uno de los efectos futuros del RIGI. “Si vos, con el RIGI, eliminás los derechos de exportación a partir de cierto año, entonces en el futuro vas a tener que mirar el barril de petróleo y decir: ¿este de dónde viene? ¿De un proyecto RIGI? Entonces no paga derechos de exportación”, planteó.

La discusión se extendió también al agro y al impuesto inmobiliario rural, cuya importancia fue relativizada por Lozano. El economista volvió entonces sobre el interrogante central del debate: “¿Cómo no vamos a revisar esto que le vas a regalar por 30 años la renta?”.