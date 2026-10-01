El fallo de la Corte Suprema que reabrió la puerta a los límites en la venta de tierras a extranjeros funcionó como el detonante perfecto. Envalentonada por esa grieta judicial, la oposición en la Cámara de Diputados fijó el 15 de octubre como el "Día D" para intentar meter el golpe de gracia al megadecreto 70/2023. Sin embargo, si el Congreso logra la mayoría simple y voltea definitivamente el corazón normativo de la gestión de Javier Milei, el impacto no será solo una derrota política: implicará un retroceso abrupto a las reglas de juego previas a diciembre de 2023, alterando desde el valor de un contrato inmobiliario hasta el precio del changuito en el supermercado.

La derogada Ley de Alquileres, tildada de "nefasta" por el oficialismo, resucitaría automáticamente, eliminando la libertad de pactar moneda extranjera y fulminando los ajustes a medida entre las partes. En paralelo, la desregulación de las cuotas de la medicina prepaga volvería a foja cero y los trabajadores que inicien una relación laboral perderían el derecho a elegir libremente su obra social desde el primer día, regresando a la obligatoriedad de un año en la entidad correspondiente a su rama.

La marcha atrás también se sentiría fuerte en el consumo diario. El fin del DNU devolvería a la vida a la Ley de Abastecimiento, la histórica herramienta que habilita al Estado a intervenir en el comercio fijando precios máximos, mínimos y de referencia. A esto se sumaría el regreso de la Ley de Góndolas, la normativa que obligaba a los supermercados a garantizar un porcentaje específico de exhibición física y digital para los productos fabricados por pequeñas y medianas empresas.

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A su vez, el artículo que habilitó la transformación de las sociedades y empresas con participación estatal en Sociedades Anónimas para su futura venta quedaría anulado por completo. En el plano tecnológico, el escenario también tendría cambios: la desregulación de los servicios de internet satelital, que le tendió la alfombra roja al desembarco de la compañía Starlink de Elon Musk, entraría en un limbo de inseguridad jurídica.

El tablero del comercio internacional tampoco saldría ileso. La premisa oficial de que "queda prohibido prohibir las exportaciones" se desvanecería al anularse las reformas introducidas en el Código Aduanero. Además, volvería a entrar en vigor el régimen de Compre Argentino (Ley 27.437), un sistema que obliga al Estado a priorizar económicamente a los proveedores nacionales al momento de realizar licitaciones y compras públicas.

Frente a esta catarata de resurrecciones legales, algunas voces advierten sobre el caos práctico que generaría apretar el botón de reinicio. El ex diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, alertó que tumbar el decreto impactará de lleno en la cotidianidad, alterando "abruptamente tantas relaciones jurídicas ya consolidadas".

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Sesión especial, pases de factura y el fantasma de los atajos

Pese a las advertencias sobre el día después, el núcleo duro de la oposición ya tiene los cañones apuntados. Con el respaldo de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas, la Izquierda y la Coalición Cívica, el llamado a sesión especial buscará reunir los 129 legisladores necesarios para el quórum. "Vamos a voltear el DNU 70 y frenar el remate de la Argentina que Milei y el poder económico están buscando", arengó la diputada peronista Julia Strada desde sus redes sociales.

El malestar, sin embargo, no es exclusividad del kirchnerismo. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) destrozó la estrategia oficialista apelando a la ironía literaria. Recordando a Jorge Argentino Daneri, el personaje del cuento El Aleph de Jorge Luis Borges, definió la forma de gobernar de Milei como "autoritaria, pero también ineficaz". Según el legislador, el decreto construyó un "castillo de naipes normativo" que, al esquivar el debate en el Congreso, solo generó inestabilidad y litigiosidad extrema.

El pase de facturas de los bloques intermedios radica en el tiempo perdido. Le reprochan a la Casa Rosada no haber transformado estas reformas en leyes estables a lo largo del año, tal como sí ocurrió con la reforma laboral (cuyos artículos viajan por un carril legal paralelo y “a salvo” de esta sesión). Ferraro fue más allá y denunció que el país perdió una oportunidad histórica para reformar la Ley 26.122, que regula los DNU, culpando directamente a Santiago Caputo y a otros operadores del Gobierno de boicotear ese límite institucional.

Mientras Elisa Carrió clama por el rechazo inmediato al considerar que el megadecreto sufre de "nulidad absoluta", su propio bloque se encarga de aclarar que la caída de la norma no tendría efectos retroactivos sobre los contratos que ya se firmaron. El mensaje opositor funciona como un ultimátum: el Gobierno todavía tiene margen para enviar proyectos de ley y salvar sus reformas, porque quedó demostrado que los atajos institucionales, además de peligrosos, no funcionan.

TC/MSS