Diputados: la oposición pidió sesión para tratar el DNU 70/23, discapacidad y endeudamiento familiar

La oposición presentó formalmente el pedido de sesión en Diputados para debatir el DNU 70/23, un tema que volvió a la agenda tras un controvertido fallo de la Corte Suprema. En la misma sesión buscan tratar los proyectos sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad, que ya cuentan con dictamen luego de que se intimara a las comisiones a expedirse.

El requerimiento ingresó este jueves con el respaldo de 32 diputados, pertenecientes a Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia.

Sumados, esos espacios reúnen 122 legisladores, siete menos que los 129 necesarios para el quórum, y eso en el mejor de los casos, con todos sus integrantes sentados en el recinto. De ahí que la gran incógnita sea la asistencia: la atención está puesta sobre todo en Provincias Unidas, donde pesa la influencia de gobernadores clave como los de Córdoba y Santa Fe.

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