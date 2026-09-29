Pablo Di Liscia, nuevo secretario de Discapacidad, sufrió un accidente en moto y permanece internado

El secretario nacional de Discapacidad, Pablo Di Liscia, sufrió un accidente mientras circulaba en moto y permanece internado en el Hospital Pirovano, en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho ocurrió el lunes por la noche y el funcionario debió recibir atención médica después del impacto.

Según informaron fuentes oficiales, Di Liscia sufrió fracturas en varios huesos, aunque los estudios realizados hasta el momento no detectaron lesiones neurológicas. El funcionario continúa bajo evaluación del equipo médico del hospital.

Di Liscia había asumido recientemente al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad. El Gobierno había oficializado su designación el 22 de septiembre, después de la salida de Alejandro Vilches. La Secretaría funciona actualmente dentro de la estructura del Ministerio de Salud.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Discapacidad: el Gobierno debió contener la crisis, dictamen con dudas y nuevo secretario del área

Quién es Pablo Di Liscia

El nuevo secretario de Discapacidad tiene experiencia en la administración pública, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires.

Entre 2017 y 2019 fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Antes había ocupado distintos cargos en el Gobierno porteño, entre ellos el de subsecretario de Higiene Urbana y funciones vinculadas con la gestión administrativa.

También se desempeñó como asesor de Gabinete en la Ciudad en distintos períodos. Su trayectoria incluye además experiencia en el sector privado y tareas relacionadas con la conducción de organismos, la administración presupuestaria y la gestión de equipos.

La Corte Suprema reactivó la derogación de la Ley de Tierras y habilita la venta a extranjeros

Su llegada a la Secretaría Nacional de Discapacidad

Di Liscia asumió el cargo luego de la salida de Alejandro Vilches, quien había estado al frente del organismo desde febrero de este año. La designación se produjo en un momento de discusión sobre las políticas y el financiamiento del sistema de prestaciones para personas con discapacidad.

En septiembre, la Secretaría Nacional de Discapacidad estableció una actualización del 1,7% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad, de acuerdo con la variación del IPC. La medida también mantuvo un adicional del 20% para las prestaciones realizadas en las provincias de la Patagonia.

LB/MSS