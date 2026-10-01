Los ejecutivos que colmaron el Coloquio de IDEA votaron: Patricia Bullrich es la candidata del modelo mileísta sin Javier Milei. Y la senadora de La Libertad Avanza estuvo a la altura de las expectativas y cumplió: les regaló música para sus oídos, con promesas de baja impositiva, conocimiento de los problemas de las empresas y un diagnóstico que incluyó autocríticas de gestión gubernamental. “Juega al límite porque sabe que en este lugar es local”, le reconoció a PERFIL uno de los históricos organizadores de los cónclaves marplatenses de todos los años.

Bullrich se animó a pedir por la competitividad de la industria, por la reactivación del consumo para revivir al comercio y hasta por obras públicas para resucitar a la construcción. Todas realidades que están vedadas en el entorno del equipo económico de Luis Caputo por expresa orden presidencial. “Es la candidata que no se propone, pero que tendrá su operativo clamor entre los empresarios, porque no solo dice lo que queremos escuchar, sino que piensa como nosotros”, admitió —en estricto off the record— un integrante del sector automotriz que participa del evento en la ciudad balnearia.

Los empresarios del Coloquio de IDEA apoyaron el modelo, pero ya empezaron a animarse a plantear límites al plan económico

“Yo planteo aquellas preocupaciones de los argentinos en este momento de las empresas —estamos acá en IDEA, el lugar donde las empresas se reúnen para encontrar las mejores salidas para el país—, de trabajadores, de estudiantes, de empleados, de pymes, de comercios. Trato de generar una representación, una confianza en todos los ciudadanos en general y, especialmente, en aquellos que acompañan la transformación que se está haciendo en la Argentina. No es una contradicción, sino en relación con la sociedad. Esa es la manera en que me ubico, en que me paro”, dijo Bullrich en conferencia de prensa, minutos antes de hablarle a la platea empresaria.

La custodia de estilo presidencial y el guiño del establishment

La senadora y excandidata presidencial se ganó el centro de la escena. Incluso, el tradicional operativo policial con el que custodian el Sheraton Hotel marplatense para cuando llega un presidente se desplegó idéntico por la única presencia de Bullrich. Fueron 300 metros a la redonda estrictamente custodiados, lo que mostraba en términos simbólicos la importancia de la participación. Adentro, también la custodia personal mostró un recelo por cuidar su espacio llamativo para un legislador. Modo y forma de presidenta, aunque esquivó confirmar sus ambiciones al señalar que le quedarán cuatro años más de senadora, como también eligió no desmentir tener la camiseta de candidata.

El panel en el que disertó, con el presidente de Ford Sudamérica, Martín Galdeano, como moderador, fue el que arrancó la mayor cantidad de aplausos ante definiciones, en forma de tips, que la senadora utilizó para enamorar a los ejecutivos de IDEA. “Yo sé lo que necesitan ustedes”, sostuvo, en un guiño de complicidad. Sucede que “Patricia es una más de nosotros, porque viene al Coloquio desde siempre y sabe que no somos casta, sino empresarios que generamos riqueza y empleo”, enfatizó uno de los presentes.

Anuncios en París y la contracara en IDEA: empresas desactivan inversiones ante la incertidumbre electoral

El punto es clave. El establishment busca a su candidato y perdió la esperanza de que una tercera vía, que represente a un sector moderado de la política, tenga competitividad en las elecciones del año que viene. Tampoco cree que haya lugar para otro outsider, como Daniel Hadad, Jorge Brito (h) o Dante Gebel. “Los gobernadores que se subieron al avión con Milei para ir a París demostraron que en 2027 se reedita la pulseada entre dos veredas. No hay margen para la avenida del medio y saben que hoy es más fácil convivir con Milei que tener a un peronismo que se meta en todas las provincias para disputar todo el tiempo el territorio”, razonó ante este medio una fuente cercana a uno de los gobernantes del interior del país.

El hartazgo de los empresarios y la sombra del peronismo

Hay una moción que cada vez gana más adeptos: los empresarios se “hartaron” de Milei. No solo de las formas, sino también de “la incertidumbre que genera en todos los ámbitos del negocio privado cada vez que se acerca una elección”. “Tuvo un gran gesto de salir en vivo desde Francia. Pero habló en remera, algo que parece demostrar poco respeto por los empresarios. Pero además de no dar respuestas a los problemas reales que existen y volver a negar realidades, se puso a pelear con la prensa y con el entrevistador que nosotros elegimos”, se quejó el dueño de una fábrica, quien admitió que sus números “son muy buenos”.

“Hay problemas y, si no se corrigen, el modelo entra en crisis. Si vuelve el peronismo, de la mano de (Axel) Kicillof, todo puede ser muy malo. Por eso creemos que Patricia es la alternativa o, al menos, quien desde las advertencias puede hacer entrar en razones al Presidente”, resumió otro de los que pasaban por el pasillo del Coloquio de IDEA. Es este el lugar elegido para que los ejecutivos cuenten la mirada política que tienen las empresas y hagan lobby.

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Bullrich fue muy tajante al señalar que existe una “necesidad de que, en los tres años de gobierno, los cambios que se han hecho se verifiquen en cada familia”, y sostuvo que “eso significa velocidad en los cambios y que los cambios que se están haciendo, muchos de los cuales son muy importantes, como el RIGI, vayan mostrando rápidamente un horizonte para todas las empresas”. Básicamente, el reclamo que el círculo rojo le hace a Milei para que su reelección no caiga en saco roto.

El costo argentino y la urgencia de igualar condiciones

“No se pueden bajar todos los impuestos de un día para otro, y también es necesario el acompañamiento de las provincias y de las municipalidades, pero es necesario que Argentina sea un país que compita en igualdad de condiciones con todos los países que comercian. Si tenemos una estructura más cara y si tenemos un costo argentino más caro, cuesta que los argentinos podamos competir en igualdad de condiciones”, dijo Bullrich, casi en línea con el planteo que hace Paolo Rocca, uno de los archienemigos que Milei subió al ring.

Y fue más precisa: “Esto se ha hecho en muchas actividades, por ejemplo, en la actividad tecnológica, se ha nivelado el costo argentino con el costo internacional. Bueno, esto mismo es necesario para la industria, es necesario para la construcción, es necesario para el comercio. Porque si el comercio argentino tiene una carga impositiva tres veces más alta que el chileno o que el brasileño, entonces su competencia, su precio final va a ser mucho más elevado”.

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Bullrich habló de la necesidad de que “todas las reformas que se están haciendo lleguen al día a día del ciudadano” y dijo que es necesario que se refleje en la realidad cotidiana, de modo que exista “una economía familiar mucho más amable”. “La industria argentina es una industria potente. Tenemos industria automotriz, industria farmacéutica, mecánica, industria del plástico, tenemos todo tipo de industria en Argentina. Y lo importante también es entender que la industria tiene que complementar y complementarse con aquellas economías que parecen estar, o sea, las economías emergentes. No podemos tener la industria caída, la construcción caída, el comercio caído”, sostuvo en modo campaña la aliada de Milei.