Nicolás Sidicaro en RDEco: “El Gobierno asume con un mandato social de estabilización de la economía”

En diálogo con la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Nicolás Sidicaro consideró que el Gobierno asumió con un mandato social centrado en estabilizar la economía después de un período de alta inflación y fuerte volatilidad. “El Gobierno asume con un mandato social de estabilización de la economía”, explicó.

Sin embargo, planteó que el proceso debe contemplar mecanismos que permitan sostener la actividad productiva. “Los programas de estabilización que por lo general tienen una parte de ajuste, también tienen alguna cuestión de apoyo a la actividad”, señaló. Para el economista, el desafío es evitar que la estabilización pierda sustentabilidad en el tiempo y que una apertura acelerada de las importaciones afecte a la industria local.

Estabilización, importaciones y actividad industrial

Para el economista, el desafío es evitar que la estabilización económica pierda sustentabilidad en el tiempo. “Hay que pensar cómo se estabiliza esto pero sin generar que el proceso de estabilización sea insustentable”, afirmó.

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En ese contexto, cuestionó una apertura demasiado acelerada de las importaciones. “Si uno permite la entrada de productos extranjeros muy aceleradamente, eso no le da tiempo a la industria de reconvertirse o acomodarse a los nuevos precios”, sostuvo.

Como ejemplo mencionó el ingreso de vehículos eléctricos y la competencia de empresas internacionales como BYD y Tesla. También se refirió a la llegada de productos provenientes de China: “Eso se está llevando a muchos puestos de trabajo”.

Su propuesta apunta a una implementación gradual. “Hay que ver una cuestión de dinamismo, no es un todo o la nada, sino un punto intermedio e ir llevándolo”, resumió.

RIGI, Vaca Muerta y proveedores locales

Sidicaro también destacó el volumen de inversiones asociado al RIGI y el crecimiento de las exportaciones energéticas, aunque advirtió sobre el riesgo de que el desarrollo quede concentrado en la extracción de recursos. “Todos los proyectos RIGI que están saliendo, sumamente positivos en cuanto a inversiones, capacidad de generar exportaciones”, reconoció.

A la vez, señaló una cuestión que considera central para ampliar el impacto económico de esos proyectos: “Está pensado un poco como una economía de enclaves, se está extrayendo el petróleo, exportando, pero no hay una idea de generar proveedores locales vinculados a eso”.

El economista puso como ejemplo a la industria metalmecánica, que podría integrarse al desarrollo de Vaca Muerta y generar actividad más allá de los yacimientos. “La metalmecánica, por ejemplo, podría ser un gran proveedor de todo el desarrollo de Vaca Muerta”, afirmó.

Según Sidicaro, el impacto potencial excede la inversión inicial. “No solamente es el RIGI poner esa plata para hacer el desarrollo, sino todo lo que viene acompañándolo”, explicó.

Y concluyó: “Ahí me parece que hay un margen de acción que puede revitalizar un poco la industria y eso empieza a mover el resto de la economía”.