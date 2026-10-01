Javier Milei recibirá en noviembre a J.D Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos

La Casa Rosada confirmó la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance,, que se enmarca en una gira por la región. La reunión con Javier Milei será en la Casa de Gobierno, pero el cronograma completo aún no está definido.

Los dos dirigentes ya habían compartido un encuentro cara a cara. En octubre de 2025, Javier Milei viajó a Washington para una visita oficial a la Casa Blanca, donde fue recibido por Donald Trump y estrechó la mano de J. D. Vance, en lo que significó el primer contacto directo entre el mandatario argentino y el vicepresidente estadounidense.

El antecedente más cercano de una visita de este nivel a la Argentina se remonta a abril de 2017, cuando Mike Pence llegó al país y fue recibido por Mauricio Macri, entonces presidente, en la Quinta de Olivos. Desde entonces, ningún vicepresidente norteamericano había pisado suelo argentino.

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