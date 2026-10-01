Más de 400 liceos bloqueados: en RDC explicaron cómo avanza la protesta de los estudiantes secundarios en Francia

Las manifestaciones de estudiantes secundarios comenzaron hace unos diez días y tienen como principal reclamo mejoras en las condiciones de los establecimientos educativos. “Los estudiantes secundarios de liceos tienen un reclamo, digamos, bastante puntual, piden mejores condiciones para los establecimientos secundarios”, explicó Juan Luis Francia.

En la Ronda de Corresponsales (RDC)) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista detalló las demandas de los estudiantes, que incluyen mejoras en infraestructura, materiales y recursos tecnológicos, además de la falta de docentes.

Más de 400 liceos bloqueados y expansión de las protestas

Entre las demandas aparecen la falta de materiales y recursos tecnológicos. “Se quejan en algunos casos de que no tienen suficiente material pedagógico, informático, los proyectores”, señaló.

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A esto se suma la falta de docentes. Según el periodista, los sindicatos educativos estiman que “aproximadamente el 50% de los liceos, en el momento del reingreso escolar, le faltaba como mínimo un profesor”.

Las protestas se desarrollan mientras el Gobierno francés prepara el proyecto de presupuesto, que contempla un fuerte ajuste. “Estamos hablando de un recorte de 53 mil millones de euros, o 54 mil, perdón, millones de euros, que ya sabemos que va a tocar, entre otros, a educación, hospitales, a los jubilados”, indicó Francia.

En ese contexto, los estudiantes buscan instalar sus demandas antes de que el presupuesto sea debatido. “En este contexto, evidentemente los estudiantes quieren poner, antes de que se debata el presupuesto, su demanda sobre la mesa”, sostuvo.

La respuesta oficial también generó cuestionamientos. Francia explicó que la secretaria general de la CGT, Sophie Binet, criticó el envío de fuerzas policiales para responder a las protestas. “No puedes abordar el reclamo de los estudiantes con el Ministerio del Interior, enviando a la policía, porque se produce lo que se ha producido, represión, adolescentes heridos”, relató.

Los sindicatos reclaman que Educación sea el canal de diálogo. “Lo que reclaman en el caso de los sindicatos, la CGT en particular, es que sea el Ministerio de Educación el canal de diálogo con los estudiantes y no el Ministerio del Interior”, afirmó.

La protesta ya alcanzó una dimensión nacional: “Hay más de 400 liceos bloqueados, calles cortadas, esto ya lleva 10 días de enfrentamientos, de idas y vueltas”.

Además, las movilizaciones comenzaron a confluir con otros reclamos sociales. “El martes pasado se produjo la huelga de los funcionarios y la manifestación, que coincidió con la manifestación de los bomberos”, contó Francia. Todas esas movilizaciones confluyeron en París en una marcha que, según estimó, reunió “unos 70.000 personas”.

Los estudiantes, además, convocaron a una nueva huelga para el 6 de octubre. Francia advirtió sobre la posibilidad de una mayor expansión: “También se ha expandido a ciertas universidades”.