RDC: denuncian que el ICE oculta el paradero de miles de inmigrantes detenidos

Organizaciones de derechos humanos solicitaron a Naciones Unidas que intervenga ante una nueva práctica del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que dificulta conocer el paradero de personas detenidas mientras enfrentan procesos de deportación.

En diálogo con Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Norman Powell explicó el alcance de la medida: “Lo que le piden es que ayuden a poner fin a una nueva práctica del gobierno de Estados Unidos y esa práctica es ocultar a las familias y a los abogados sobre el paradero de miles de detenidos que enfrentan la deportación”.

El cambio en el sistema del ICE y los detenidos afectados

Según el periodista, el ICE sostuvo que su sistema permite consultar información sobre las personas detenidas y aquellas que tienen órdenes de expulsión, pero hubo un cambio reciente en el acceso a esos datos. “Toda esa información la cortó el 15 de septiembre en un intento aparente de agilizar las exportaciones”, señaló.

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El cambio no fue comunicado públicamente de manera previa, de acuerdo con Powell. “Esta medida que el ICE no anunció ni tampoco ha explicado afecta a 16.000 de los cerca de 69.000 detenidos que se encuentran en las cárceles aquí de Estados Unidos”, detalló.

Reclamos ante la ONU y el Congreso de Estados Unidos

La modificación afecta especialmente a familiares y abogados que buscan localizar a personas bajo custodia migratoria. Powell señaló que el reclamo ya trascendió a los organismos internacionales y al ámbito legislativo estadounidense.

“La Cámara de Representantes hoy estuvo hablando sobre este tema y están tomando cartas en el asunto”, afirmó el corresponsal, en referencia a las iniciativas para abordar la situación.

El pedido también fue impulsado por organizaciones de derechos humanos ante Naciones Unidas. La controversia se produce en medio de un fuerte debate sobre las políticas migratorias estadounidenses y los procedimientos aplicados a quienes permanecen detenidos a la espera de una eventual deportación.

Powell precisó que la cantidad de personas afectadas por el cambio representa una parte significativa de la población actualmente detenida por el ICE: “Afecta a 16.000 de los cerca de 69.000 detenidos” en centros destinados exclusivamente a inmigrantes sujetos a procesos de deportación.

La situación generó reclamos de organizaciones internacionales que buscan que las autoridades garanticen información accesible sobre el paradero de los detenidos y permitan que familiares y representantes legales puedan localizarlos.