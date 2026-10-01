“Está entregando hasta lo que nadie le pide”: De Mendiguren cuestionó en RDEco las condiciones del RIGI

En diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, José Ignacio de Mendiguren planteó que Argentina atraviesa una oportunidad inédita para transformar sus recursos naturales en un proyecto de desarrollo, aunque cuestionó el rumbo que, a su entender, tomó el Gobierno con el RIGI y el denominado “SuperRIGI”.

“Lo que está sucediendo es una realidad que Argentina vivió varias veces, pero con una diferencia, que la gran oportunidad que hoy Argentina tiene, no la tuvo otras veces”, sostuvo el dirigente industrial y productor agropecuario.

RIGI, inversiones y desarrollo productivo

Para De Mendiguren, el desafío central es evitar que las inversiones vinculadas con los recursos naturales deriven en un modelo exclusivamente extractivo. “Lo que a uno le interesa, a mí, yo soy desarrollista, aparte de formación, es que esto no desemboque en un enclave colonial primarizado extractivo”, afirmó.

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El exfuncionario advirtió sobre la extensión temporal de los compromisos que Argentina está asumiendo. “Lo que hoy se está firmando es por 30 años”, señaló, y cuestionó las condiciones negociadas en materia de recursos naturales: “Argentina se está comprometiendo un montón de cosas que cuando uno las compara con lo que hicieron países similares con estos recursos, se da cuenta que está entregando hasta lo que nadie le pide”.

Según su planteo, la diferencia entre un esquema de explotación de recursos y uno de desarrollo está en quiénes participan de los beneficios. “La diferencia de uno y del otro es que este incluye a los 45 millones de argentinos”, sostuvo.

En ese sentido, consideró que Vaca Muerta y los recursos energéticos deberían ser abordados dentro de una estrategia nacional. “Ya que tenés el cuarto yacimiento de Shell Gas del mundo, se discuta ese bien dentro de un proyecto estratégico de país”, expresó.

De Mendiguren también comparó las condiciones de Argentina con las de otros países productores y puso el foco en las regalías y la carga impositiva. “El punto es que se ponga en marcha”, afirmó, aunque reclamó que la explotación de los recursos responda a una planificación de largo plazo.

Energía, campo y estrategia nacional

Como productor agropecuario, también señaló el impacto de los costos energéticos sobre el sector. “En el campo todo se mueve a gasoil, la chata, la cosechadora, la sembradora, todo”, explicó.

Y planteó una tensión entre costos internos y precios internacionales: “Vos tenés el precio internacional cuando no tenés el precio internacional en lo que vos vendés”.

Para De Mendiguren, el debate debe combinar las urgencias económicas con una mirada estratégica. “Vos hoy podés discutir a la Argentina en dos aspectos, el puntual, que hay que resolverlo, hoy la gente tiene problemas. O podés también discutirlo dentro del marco estratégico de desarrollo”, concluyó.