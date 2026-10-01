Se registró una nueva caída del consumo masivo: “Lo importante es que en lo que va del año ha caído el 2,7%”

El economista, Jorge Ingaramo, en comunicación con Canal E, analizó la nueva caída del consumo masivo, el retroceso en supermercados y el crecimiento del comercio electrónico.

El consumo masivo volvió a mostrar números negativos en agosto y acumula una contracción del 2,7% durante los primeros ocho meses del año. “En general los circuitos masivos de consumo masivo están afectados por un conjunto de factores. No solamente la recesión económica en sí, sino también otro conjunto que voy a mencionar ahora. Pero claro, lo importante es que en lo que va del año ha caído el 2,7%”, planteó Ingaramo.

Dónde estuvo el mayor nivel de caída

Según desarrolló, las grandes superficies son las que más sienten el deterioro, mientras que los comercios de cercanía presentan una baja menor: “Y eso se ha sentido más en las grandes superficies, porque son las que tienen que registrar, para decirlo en criollo, no fían”.

Ingaramo también destacó el crecimiento del comercio electrónico, aunque planteó que ese fenómeno genera nuevos desafíos para los negocios tradicionales. “Y un gran crecimiento del comercio electrónico, cosa que es muy interesante de ver, por supuesto, 35,9%, pero que después ya vamos a ver que complica las cosas para la venta en los puntos de venta”, describió.

El e-commerce aparece como uno de los pocos canales que mantienen una evolución positiva. Sin embargo, consideró que tiene límites para compensar el retroceso general: “Está enfrentando crecimiento, más del 35%, casi 31, 35% estamos viendo recién, muy rápido va creciendo, pero todo el mundo sabe que es más difícil vender perecederos por comercio electrónico”.

Cómo impacta el acceso al financiamiento en el consumo

Para el economista, la situación del consumo también está vinculada con la menor disponibilidad de dinero y las dificultades para acceder al financiamiento. “Bueno, en general, en los circuitos comerciales de consumo masivo, el 42% de los pagos se hacen con débito o con efectivo. Entonces, si cae la liquidez, evidentemente hay más dificultades para cobrarme al que no tiene plata”, expresó.

A esto sumó el comportamiento de las tarjetas: “Las tarjetas de crédito, en términos reales, en el año, han caído 11% también en su volumen de financiamiento”.