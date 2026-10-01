Japón abrió las exportaciones de carne vacuna para Argentina y aseguran que, “es el tercer importador de carne del mundo”

La analista del mercado de ganaderos de AZ Group, Paloma Fontana, evaluó en Canal E que Argentina avanzó en la apertura del mercado japonés para la carne vacuna de todo el territorio nacional.

Fontana destacó el alcance de la medida y explicó cuáles son las posibilidades que se abren para la industria frigorífica argentina. “Desde el 2018 estaba ya la habilitación para exportar desde la zona libre de aftosa sin vacunación”, planteó.

Argentina cuenta con las habilitaciones correspondientes para exportar a Japón

Asimismo, explicó que ahora se amplió el alcance territorial de las exportaciones: “Pero entonces, a partir del día de ayer, las autoridades argentinas realizaron, digamos, efectivizaron la habilitación para que se pueda exportar carne de toda Argentina. Zonas libres con y sin vacunación, libres de fiebre de aftosa”.

Fontana remarcó además la relevancia del mercado japonés. “Japón es el tercer importador de carne del mundo. Importa algo así como el 6% de las importaciones globales, con 700.000 toneladas importadas por año. Es un gran, gran consumidor”, describió.

A su vez, explicó que el flujo argentino hacia Japón fue hasta ahora reducido debido a la limitación territorial y, principalmente, a los elevados aranceles: “Solamente para tener un parámetro en los últimos, digamos, un dato de los últimos, desde el 2020, 2024, 2025, el máximo que llegamos a exportar fueron 51 toneladas por año”.

La complicación de los aranceles

Según la analista, el principal obstáculo comercial está relacionado con los impuestos de importación. “Cuando es el caso de la carne, se debe abonar un arancel del 38,5%, es uno de los aranceles más altos que hay en el mercado global de carne”, expresó.

Por eso, sostuvo que el negocio requiere precios y volúmenes capaces de compensar ese costo: “Y la realidad es que tanto el volumen como los precios tienen que ser demasiado atractivos para, bueno, que valga la pena abonar este arancel y que todavía el negocio te siga rindiendo”.