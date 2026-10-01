Dolarización de carteras: “El Gobierno tiene la espalda suficiente para afrontar un aumento de la demanda”

El economista, Lucas Carattini, pasó por Canal E y se refirió a la evolución de la morosidad, el crédito, las reservas del Banco Central, el dólar y el riesgo país, y planteó cuáles serán algunos de los factores que podrían incidir sobre la economía argentina de cara a 2027.

Sobre la situación del crédito y la mora durante agosto, Lucas Carattini señaló una estabilización y destacó algunos indicadores que considera favorables. “En lo que es septiembre se está viendo por ahí un poco en el margen, pero es positivo. Una reactivación de lo que es el crédito, una menor caída en lo que es cantidad de cheques rechazados”, planteó.

Se observa una estabilización de la mora empresarial

En ese sentido, explicó que la mora empresarial tuvo un incremento marginal, mientras que el principal foco continúa en los créditos personales: “Con los datos de lo que es la mora de agosto, se nota que hay una estabilización. Creció en el margen lo que es la mora en empresas, un 0.1%, que es relativamente marginal”.

Carattini también destacó la evolución de la denominada mora temprana y vinculó esa dinámica con las herramientas de refinanciación implementadas por distintas entidades financieras. “Te diría que como positivo, lo que se conoce como mora temprana, básicamente, que son las deudas más nuevas, por así decirlo, ese indicador también está bajando”, resaltó.

Luego, manifestó que la consolidación de esta tendencia dependerá de la evolución de los salarios, las tasas de interés y las posibilidades de refinanciar deudas: “Te diría, como principal factor, eso, básicamente tener la tasa estabilizada, seguir teniendo aumento de lo que es salarios y obviamente seguir teniendo las posibilidades de refinanciación para lo que son deudas previas”.

Se estima un aumento de la dolarización para el año electoral

Respecto de las reservas y la demanda de dólares, el economista sostuvo que la liberación del mercado cambiario generó nuevos canales de demanda vinculados con importaciones y giro de dividendos. “Yo te diría que, pensando en lo que es un poco el año que viene, probablemente la dolarización de carteras va a ir en aumento”, expresó.

Sobre la capacidad del Gobierno para afrontar esa demanda, planteó que el escenario dependerá también de las expectativas posteriores a las elecciones de 2027: “Yo creo que el Gobierno tiene la espalda suficiente para afrontar un aumento de la demanda”.