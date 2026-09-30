Miguel Ponce analizó cómo impacta en el gobierno de Javier Milei las elecciones de Brasil, Estados Unidos e Israel

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, dialogó con Canal E y repasó el escenario electoral de Brasil, Israel y Estados Unidos y explicó cómo esos procesos pueden modificar el mapa internacional de Javier Milei.

El calendario internacional tendrá tres elecciones de alto impacto durante las próximas semanas: Brasil, Israel y Estados Unidos. Para Miguel Ponce, los resultados pueden repercutir sobre la estrategia política, económica y diplomática del Gobierno argentino. “A partir de este fin de semana es como que algunos hechos internacionales, donde hay novedades por supuesto de las últimas horas y por otro lado la visita del Papa, van a modificar en función de sus resultados un poco el mapa con el que Javier Milei va a entrar en el año electoral ya pasado diciembre”, planteó.

Las elecciones en Brasil podrían influir en las alianzas internacionales

Asimismo, ubicó a Brasil como uno de los principales focos de atención y destacó la proximidad de los comicios en distintos países: “Porque esto pega en lo económico, pega en lo político, pega en las alianzas internacionales tal cual las tenemos hasta este momento”.

Sobre Brasil, Ponce señaló que, “obviamente el próximo fin de semana central es el tema Brasil, el 4 de octubre y luego una segunda vuelta en caso de que alguno de los dos, Bolsonaro o Lula, no ganara directamente en primera”.

El calendario continúa con Israel y Estados Unidos. “La segunda es en Israel el 27 del mismo mes”, explicó, antes de remarcar la importancia de las elecciones legislativas estadounidenses: “Directamente el 3 de noviembre las elecciones del Congreso de Estados Unidos que son determinantes para la continuidad y tal vez la calidad de esa continuidad de la gobernabilidad de Trump en los Estados Unidos”.

Leve mejora en los indicadores económicos de Estados Unidos

El especialista también vinculó los datos económicos estadounidenses con el escenario electoral. “El PBI ha subido más de lo esperado y la inflación ha subido menos de los pronósticos”, sostuvo.

Según su lectura, estos datos modificaron las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal: “Esto hasta ayer tenía una probabilidad que superaba el 75% a partir de lo ocurrido hace una hora, que es cuando se conocieron estos datos, esto ha caído drásticamente y hoy hay sólo un 40% de los que creen que la tasa puede ser aumentada”.