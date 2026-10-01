Sector avícola: “Argentina es el primer país productor de huevo per cápita y consumidor de huevo per cápita”

El consumo de huevos en Argentina continúa en expansión y el sector avícola proyecta cerrar 2026 con nuevos récords. En este contexto, este medio se comunicó con Javier Prida, presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA).

Javier Prida destacó las propiedades nutricionales, culinarias y ambientales del huevo. “Bueno, la verdad que el huevo no lo dice que CAPIA, lo dice la FAO y también lo dice la Organización Mundial de la Salud, que dice que es la mejor proteína animal después de la leche materna”, planteó.

El huevo beneficia de forma directa al medioambiente

Además, remarcó que se trata de un alimento accesible y con una baja huella ambiental: “Y si a eso le agregás que es amigable al medioambiente, porque es la proteína animal, que menor huella de agua y menor huella de carbono genera de todas las proteínas animales, es un alimento perfecto”.

Según las proyecciones del sector, Argentina terminaría 2026 con una producción cercana a 440 huevos per cápita y un consumo interno de alrededor de 430 unidades. “Argentina está liderando categóricamente, ya está sin discusión que Argentina es el primer país productor de huevo per cápita y consumidor de huevo per cápita”, afirmó Prida.

Asimismo, recordó que el crecimiento del consumo fue superando sucesivamente las metas que había establecido la entidad: “La primera campaña la iniciamos con 178 huevos. La verdad que nos pusimos a trabajar y la meta era llegar a 250. Después la meta fue 300. Después la meta fue 330. Después la meta fue 360, que era un huevo por día”.

Se estima que para 2030 la producción de huevo podría alcanzar uno por día

El objetivo actual es alcanzar los 500 huevos por habitante: “Creemos que lo vamos a llegar en el año 2030”. Luego, el entrevistado manifestó que, “entonces se están acelerando los tiempos. Bienvenidos, nos estamos preparando para eso y esperemos que el consumidor nos siga acompañando”.

La industria avícola también avanza hacia el aprovechamiento de sus residuos. A su vez, explicó que la cáscara de huevo se reutiliza para distintos desarrollos y que el guano puede transformarse en fertilizante o enmienda orgánica: “Nosotros estamos trabajando fuertemente con varios desarrollos. En el caso de la cáscara del huevo, se está reutilizando toda”. Sobre el guano, detalló: “Uno es como fertilizante y otro como una enmienda orgánica”.