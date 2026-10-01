Balance agroexportador en septiembre: “El flujo de exportaciones es muy sólido, muy estable, muy bueno”

El consultor en agronegocios, Javier Preciado Patiño, analizó para Canal E que el cierre de septiembre dejó señales positivas para las exportaciones agroindustriales argentinas, con una fuerte liquidación de divisas y un buen ritmo de ventas externas de soja, maíz y trigo.

Uno de los principales datos que destacó Javier Preciado Patiño fue el ingreso de divisas generado por el complejo agroexportador. “Y bueno, empecemos por la liquidación de dólares. Cuando hubo bárbara, tres mil doscientos y pico de millones”, señaló.

El complejo agroexportador mostró una mejora en el informe mensual

Asimismo, explicó que el resultado implicó una mejora respecto de agosto: “Fue lo que se informó hoy, que es un muy buen número, porque veníamos de 2.750 en agosto, o sea que mejoramos casi un 20%”.

Para Preciado Patiño, el resultado está relacionado con el volumen de producción agrícola. “El flujo de exportaciones es muy sólido, muy estable, muy bueno y refleja la gran producción que hubo esta campaña, empezando por el maíz, siguiendo por el trigo y la soja”, resaltó.

En cuanto a la comercialización de granos, señaló que las ventas de soja se ubicaron en niveles considerados normales y destacó especialmente el comportamiento del trigo: “Las ventas de soja primarias, el Farmers Selling, anda también bien dentro de lo normal, casi cuatro millones de toneladas de soja, 4.2 de maíz”. Sobre el trigo, sostuvo: “Del trigo se vendió un millón de toneladas. Digamos, para un mes de septiembre es muy bueno”.

Quiénes protagonizaron las compras a Argentina

El entrevistado también destacó la diversificación de destinos. “Y sin embargo, del millón cien solamente un tercio lo compró Brasil y otro tercio o más todavía se fue al sudeste asiático, a Vietnam, Indonesia, Tailandia”, expresó.

Según su análisis, la situación internacional abrió una oportunidad para los exportadores argentinos: “Estamos aprovechando esta ventana que abrió el conflicto del Mar Negro para seguir exportando trigo”.