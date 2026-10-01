La recaudación de impuestos alcanzó los $21.358.918 millones y aumentó 3,7% real en septiembre

La recaudación tributaria alcanzó los $21.358.918 millones, con una variación interanual de 38,3%, de acuerdo con lo informado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El monto representa un incremento del 3,7% real con respecto al mismo mes del año pasado.

Sin embargo, entre enero y septiembre, habría experimentado una caída de 3,0% en comparación con los primeros nueve meses de 2025.

El Gobierno frenó otro aumento a los combustibles y trasladó para noviembre la actualización de impuestos

Las recaudaciones de los impuestos

- El Impuesto al Valor Agregado (IVA) Neto recaudó $6.918.462 millones con una variación interanual de 26,1%. En ese sentido, el IVA Impositivo aumentó 35,5%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo una variación de 8,7%.

- El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 63,3%, recaudando $ 4.772.938 millones.

- En el Impuesto a los Débitos y Créditos se alcanzaron $1.604.583 millones, con un incremento interanual de 33%.

- Los ingresos por Seguridad Social aumentaron 35,4%, alcanzando $ 4.973.568 millones.

- En Derechos de Exportación se obtuvieron $1.121.551 millones con una variación interanual de 99,2%.

- En Derechos de Importación y otros, ingresaron $730.426 millones con una variación interanual de 2,2%.

- Por Impuesto a los Combustibles ingresaron $ 705.907 millones con una variación interanual de 54,2%.

Los números bajo análisis

Según Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación tributaria nacional de septiembre habría subido un 3,7% real sobre la del mismo mes de 2025.

En los primeros nueve meses, habría caído un 3,0% real interanual. Al excluir los derechos de exportación e importación, la baja habría sido del 1,5%.

En términos reales, los tributos que más habrían caído en septiembre son Bienes Personales (-27,5%), seguidos por los derechos de importación (-23,4%).

Por otro lado, los que más crecieron fueron Derechos de exportación (49,5%) y Ganancias (22,5%).

Argañaraz indicó que "el principal impuesto, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría tenido una baja de recaudación del 5,4% en términos reales respecto a septiembre de 2025 (IVA Impositivo 1,7% e IVA Aduanero -18,4%). La recaudación de impuesto al cheque habría bajado un 0,3% real interanual".

Ganancias habría subido un 22,5% real interanual. Aportes y contribuciones a la seguridad social habrían tenido una suba real interanual del 1,6%, señaló el presidente del IARAF.

Gabriel Caamaño, economista de Outlier, expresó que deberían mirarse cuatro aspectos en la recaudación. En primer lugar, el calendario de anticipos de ganancias cambio vs el año pasado.

El segundo punto es que "en septiembre del año pasado tuvimos un período de DEX cero, dónde se anotó el grueso de las DJVE, por eso la recaudación de DEX vuela en esos términos de comparación. Es un tema del punto de comparación".

El punto tercero es que "la recaudación de IVA de septiembre es una mezcla de los meses previos (junio, julio y agosto), no se paga en septiembre por las operaciones de septiembre. Ojo con lo que infieren". El último ítem es la RG 1.116/2026 de la CNV del 14/9 en el caso de créditos y débitos.

LM