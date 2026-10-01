Ramiro Castiñeira en RDEco: “Por primera vez en un siglo, Argentina ya tiene equilibrio en las cuentas públicas”

En diálogo con la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Ramiro Castiñeira, director de Econométrica, analizó el cambio de modelo económico, la baja de la inflación, el crecimiento de las inversiones y el impacto de los sectores exportadores sobre el resto de la economía.

Para Castiñeira, la Argentina atraviesa una transformación profunda de su esquema económico. “Argentina está cambiando de modelo económico”, sostuvo, y describió el punto de partida como “un modelo económico anterior incendiado, no un modelo económico que venía, directamente incendiado, prendido fuego”. En ese marco, destacó los resultados fiscales, monetarios y la evolución de las inversiones.

Inflación, equilibrio fiscal e inversiones

En ese contexto, destacó los resultados fiscales y monetarios: “Ya no se discute, por ejemplo, el equilibrio fiscal”. Y agregó: “Por primera vez en un siglo, Argentina ya tiene equilibrio en las cuentas públicas”.

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Según el economista, ese cambio también modificó el debate sobre los impuestos: “Ahora la discusión política es cuándo se bajan más impuestos”.

Castiñeira también resaltó la evolución de la inflación. “Los resultados es la baja de la inflación, del 200% en torno al 30% actual”, afirmó, antes de señalar que el foco de la discusión comenzó a desplazarse hacia las inversiones.

En ese punto, destacó la magnitud de los proyectos anunciados: “Hablamos de 200.000 millones de dólares solo en proyectos, 50.000 millones de dólares solo aprobados”, mientras que mencionó más de US$5.000 millones de inversiones ya aprobadas y volcadas al mercado cambiario.

Agro, energía, minería y comercio internacional

Consultado sobre cómo esos proyectos pueden impactar sobre el resto de la economía, Castiñeira rechazó el término “derrame”: “La palabra derrame nunca me gustó”.

En cambio, vinculó el crecimiento futuro con una mayor apertura comercial. “El comercio permite el crecimiento económico y Argentina por primera vez arranca con esa propuesta de comerciar”, afirmó.

Según su análisis, los principales motores de esa estrategia son el agro, el petróleo, el gas y la minería. “Son, si querés, la nueva locomotora de la macroeconomía argentina”, sostuvo.

Y concluyó: “En ese marco de la libertad se tiene una nueva industria donde te llena de dólares”, en referencia al modelo productivo y exportador que, según explicó, comienza a consolidarse.