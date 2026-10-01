jueves 01 de octubre de 2026
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Ramiro Castiñeira en RDEco: “Por primera vez en un siglo, Argentina ya tiene equilibrio en las cuentas públicas”

El director de Econométrica, analizó el escenario de la economía argentina en diálogo con Ronda de Economistas (RDEco) , por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Ramiro Castiñeira
Ramiro Castiñeira, Director de Econométrica | Perfil

En diálogo con la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Ramiro Castiñeira, director de Econométrica, analizó el cambio de modelo económico, la baja de la inflación, el crecimiento de las inversiones y el impacto de los sectores exportadores sobre el resto de la economía.

Para Castiñeira, la Argentina atraviesa una transformación profunda de su esquema económico. “Argentina está cambiando de modelo económico”, sostuvo, y describió el punto de partida como “un modelo económico anterior incendiado, no un modelo económico que venía, directamente incendiado, prendido fuego”. En ese marco, destacó los resultados fiscales, monetarios y la evolución de las inversiones.

Inflación, equilibrio fiscal e inversiones

En ese contexto, destacó los resultados fiscales y monetarios: “Ya no se discute, por ejemplo, el equilibrio fiscal”. Y agregó: “Por primera vez en un siglo, Argentina ya tiene equilibrio en las cuentas públicas”.

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Según el economista, ese cambio también modificó el debate sobre los impuestos: “Ahora la discusión política es cuándo se bajan más impuestos”.

Castiñeira también resaltó la evolución de la inflación. “Los resultados es la baja de la inflación, del 200% en torno al 30% actual”, afirmó, antes de señalar que el foco de la discusión comenzó a desplazarse hacia las inversiones.

En ese punto, destacó la magnitud de los proyectos anunciados: “Hablamos de 200.000 millones de dólares solo en proyectos, 50.000 millones de dólares solo aprobados”, mientras que mencionó más de US$5.000 millones de inversiones ya aprobadas y volcadas al mercado cambiario.

Agro, energía, minería y comercio internacional

Consultado sobre cómo esos proyectos pueden impactar sobre el resto de la economía, Castiñeira rechazó el término “derrame”: “La palabra derrame nunca me gustó”.

En cambio, vinculó el crecimiento futuro con una mayor apertura comercial. “El comercio permite el crecimiento económico y Argentina por primera vez arranca con esa propuesta de comerciar”, afirmó.

Según su análisis, los principales motores de esa estrategia son el agro, el petróleo, el gas y la minería. “Son, si querés, la nueva locomotora de la macroeconomía argentina”, sostuvo.

Y concluyó: “En ese marco de la libertad se tiene una nueva industria donde te llena de dólares”, en referencia al modelo productivo y exportador que, según explicó, comienza a consolidarse.

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