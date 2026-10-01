RDEco: advierten que la pérdida de empleo puede cortar el proceso de inversión

José Ignacio De Mendiguren y Nicolás Sidicaro analizaron el impacto del RIGI, las inversiones, Vaca Muerta y la generación de empleo en la economía argentina.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, ambos analizaron las condiciones para atraer inversiones y el impacto que los grandes proyectos pueden tener sobre el empleo, los proveedores locales y el desarrollo productivo.

RIGI, inversiones y estrategia de desarrollo

De Mendiguren cuestionó el nivel de inversiones y planteó diferencias entre el escenario actual y el de 2023. “Yo en el año 2023, mirá que tuvimos una crisis, la peor seca de la historia argentina, 22.000 millones de dólares, la cuarta parte de tu ingreso se cayó”, recordó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El exdirector de YPF destacó que, pese a aquella crisis, hubo indicadores productivos positivos: “Ese mismo año está el coloquio IDEA, yo estuve en el 2023, récord de producción automotriz, récord de exportación de autos, récord de despacho de cemento a plaza, récord de inversión”.

En ese marco, apuntó al presente: “Hoy la inversión la tenés abajo de aquella época con el RIGI, super RIGI, hoy tenés la menor inversión de la región”.

De Mendiguren aclaró su posición frente al capital privado: “Yo soy absolutamente proinversión”, aunque sostuvo que el atractivo argentino está vinculado a sus recursos energéticos: “La gente no viene ni por Milei ni por Cristina, la gente viene porque tenés el segundo yacimiento de gas del mundo”.

Sobre el proyecto de gas natural licuado, recordó su experiencia en YPF: “Yo era director de YPF, cerramos con Petronas”. Y cuestionó el cambio de estrategia: “La planta de liquefacción de Petronas estaba en tierra”. Según explicó, ahora “va a estar en un barco alquilado”, por lo que concluyó: “Yo pienso en la estrategia, soy desarrollista a largo plazo, bueno, yo creo que podría haber negociado distinto”.

Empleo, proveedores locales y derrame económico

Sidicaro planteó que existían alternativas para evitar mayores concesiones dentro del régimen de incentivos: “Había una agenda posible para no tener un nivel de concesiones tan alto”.

También señaló la necesidad de articular las grandes inversiones con empresas argentinas: “Generar un circuito donde las empresas que invierten se reúnan con la parte empresaria del país”.

Para Sidicaro, la política industrial puede encontrar puntos de acuerdo: “Hay puntos medios, hay acuerdos que se pueden generar que dinamizan más la economía”.

Finalmente, advirtió sobre el impacto social del actual proceso: “La crisis en el empleo que estamos viendo, la cantidad de cierres de empresas, la pérdida de puestos de trabajo, la cuentapropización de la economía, va a generar que el proceso de inversión en algún momento se corte”.

Y resumió el desafío de largo plazo: “Cuál es el país que uno quiere ser”, planteando la necesidad de ampliar el desarrollo más allá de unos pocos sectores pujantes.