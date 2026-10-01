En RDEco debatieron cómo negociar mejor los proyectos de minería y energía

José Ignacio De Mendiguren analizó en la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil el rol de los gobernadores frente a los grandes proyectos de inversión y planteó la necesidad de generar mayor desarrollo local a partir de los recursos naturales.

Mendiguren consideró que los gobernadores tienen incentivos para defender los intereses de sus provincias, pero advirtió sobre las dificultades que puede generar una mirada exclusivamente local. En ese marco, planteó que los recursos estratégicos deberían ser pensados desde una perspectiva más amplia y con una mayor articulación entre las provincias y el Estado nacional.

Gobernadores, recursos estratégicos y desarrollo nacional

Mendiguren consideró que los gobernadores tienen incentivos para defender los intereses de sus provincias. “Los gobernadores lo primero que lógico tienen que pensar es en su sector”, señaló.

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En ese sentido, planteó que los recursos estratégicos deberían ser pensados desde una perspectiva más amplia: “Lo ideal es que si un país tiene recursos tan importantes, concentrados en determinadas zonas, estos recursos sean vistos en función de un desarrollo nacional”.

Según el exsecretario de Industria, el esquema actual puede llevar a negociaciones fragmentadas. “Cada gobernador como es lógico mira su negocio”, afirmó, y agregó que así “se pierde esa oportunidad de tener una visión más global”.

De Mendiguren destacó, al mismo tiempo, la importancia de mostrar unidad institucional para atraer inversiones. “Veo muy bien que un gobernador o que los gobernadores o que el presidente de cualquier país” participen de estas iniciativas, porque, según explicó, es importante mostrar hacia el exterior que “en la Argentina hay un diálogo importante”.

Minería, desarrollo local y proveedores nacionales

El exdirector de YPF remarcó que su planteo no implica rechazar las inversiones. “Soy absolutamente pro-inversión”, aclaró, aunque consideró que el debate debe centrarse en las condiciones negociadas.

“Lo que es un problema de dosis”, sostuvo, al cuestionar el nivel de beneficios que pueden otorgarse a determinados proyectos. Como ejemplo, mencionó el caso de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, y señaló las consecuencias que, según su visión, tuvo para las comunidades cercanas. “Podemos negociar distinto, hay ejemplos”, afirmó De Mendiguren, antes de comparar el desarrollo de distintos países ricos en recursos naturales.

En esa línea, mencionó el caso de Congo: “Tiene el 75% del cobalto del mundo”, pero “el 80% de la población vive con 2 dólares diarios”.

Para De Mendiguren, existe una alternativa entre la explotación de recursos sin suficiente desarrollo local y modelos de mayor integración productiva. “Hay un paso intermedio entre Noruega, que desarrolló los proveedores”, sostuvo, y concluyó: “Nosotros lo que hicimos fue copiar el proyecto noruego”.