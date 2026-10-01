“Yo no puedo ser tan optimista como vos”: el cruce de Agustín Salvia y Ramiro Castiñeira en RDEco sobre el nuevo modelo económico

En diálogo con la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Ramiro Castiñeira, Agustín Salvia y José Ignacio De Mendiguren confrontaron sus miradas sobre el cambio de modelo económico, el RIGI, la inversión y las consecuencias sociales de la reconversión productiva.

Castiñeira defendió la transformación de la economía argentina y sostuvo que el nuevo esquema debe combinar estabilidad macroeconómica y libertad económica, mientras que Salvia planteó una mirada diferente sobre los costos sociales de la transición. De Mendiguren, por su parte, centró sus cuestionamientos en el diseño del RIGI y en las condiciones necesarias para que las inversiones se traduzcan en desarrollo local.

Cambio de modelo, estabilidad y costos sociales

Castiñeira defendió la transformación de la economía argentina y sostuvo que el nuevo esquema debe combinar estabilidad macroeconómica y libertad económica. “El nuevo modelo te va a dar la estabilidad que exige la inflación, que vaya a cero directamente”, afirmó.

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El economista destacó además la evolución del tipo de cambio: “Hace 10 minutos que en la Argentina estamos hablando de economía y no apareció la variable dólar”. Para Castiñeira, la transformación implica “estabilidad en lo macro, libertad en lo micro”.

Salvia planteó una mirada diferente sobre los costos sociales de esa transición. “Yo no puedo ser tan optimista como vos”, señaló, y advirtió sobre “una fuga hacia la informalidad laboral y la precarización laboral”.

El sociólogo sostuvo que el proceso puede provocar una pérdida de capacidades productivas: “Esa fuga significa pérdida de capacidades humanas, de capacidad de capital, de capacidades tecnológicas, de experiencias productivas y empresariales”.

Castiñeira respondió poniendo el foco en la situación heredada: “Si venimos de un modelo económico donde el 70% de los chicos eran pobres, ¿no hay que salir ya de ese modelo económico?”.

RIGI, inversión y desarrollo productivo

El debate también se concentró en el RIGI y su capacidad para atraer inversiones. De Mendiguren cuestionó el diseño del régimen y reclamó que la inversión genere desarrollo local: “Yo estoy absolutamente pro inversión, pero una inversión que me lleve al desarrollo”.

El exdirector de YPF planteó además sus reparos frente al nivel de beneficios otorgados: “Me parece una película de ciencia ficción lo que acabo de escuchar”, y sostuvo que el esquema puede derivar en “un enclave colonial”.

Castiñeira defendió el régimen y explicó que busca establecer reglas de largo plazo: “El RIGI es un marco macroeconómico y tributario que pone a la Argentina a la par del resto de la región”.

En particular, destacó la previsibilidad cambiaria: “Todos los que adhieren al RIGI no van a tener nuevamente CEPO en Argentina”.

Salvia, por su parte, vinculó inversión y empleo: “Sin inversión no hay reconversión productiva, no hay generación de empleo, hay aumento de la pobreza”.