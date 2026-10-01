En RDEco analizaron qué diferencia al RIGI de las políticas sectoriales del modelo económico anterior

Ramiro Castiñeira, director de Econométrica, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como una herramienta para modificar las condiciones de inversión en Argentina. Su análisis puso el foco en la reducción de la presión tributaria, la previsibilidad macroeconómica y el ingreso de inversiones.

En la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Castiñeira también planteó que el debate sobre la carga impositiva debería extenderse al mercado laboral. En ese sentido, propuso reducir los impuestos asociados al trabajo y vinculó la estructura tributaria con las decisiones de contratación y formalización.

RIGI, presión tributaria e inversiones

“En lo macroeconómico es darle la seguridad, por ejemplo, que no tenga CEPO, como no lo tiene Uruguay, como no lo tiene Chile, como no lo tiene Paraguay”, explicó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El economista también puso el foco en la carga impositiva que enfrentan las empresas. “En el marco tributario es bajarle la presión tributaria”, sostuvo, y enumeró algunos de los impuestos que, según planteó, afectan la competitividad argentina. “Vos no vas a tener retenciones como no la tiene Brasil, no vas a tener impuesto al cheque como no lo tiene Chile”, afirmó.

Para Castiñeira, la previsibilidad macroeconómica y tributaria constituye uno de los principales atractivos para los capitales. “Cuando Argentina pone las reglas macroeconómicas y tributarias de la región, se inundan de inversiones”, aseguró.

En contraste, consideró que las reglas anteriores desalentaban la llegada de capitales: “Las reglas del modelo pasado, donde se prohíbe todo y se venden las libertades, ahí no quiere jugar nadie”.

Reforma tributaria y mercado laboral

El director de Econométrica planteó que una reducción de impuestos requiere avanzar también sobre el gasto público. “Hay que ir a mayor velocidad para bajar más fuerte el gasto público para poder sacar impuestos al cheque, ingresos brutos, retenciones”, señaló.

En ese marco, propuso extender la reducción de impuestos al mercado laboral. “Como decía Milton Friedman, cualquier excusa para bajar impuestos es una buena noticia”, afirmó.

Castiñeira sostuvo que la carga tributaria también afecta la contratación de trabajadores: “En el mercado laboral también está plagado de impuestos”.

Y utilizó una comparación para explicar su posición: “La gente entiende muy bien que el Estado le pone impuesto al cigarrillo para que la gente no fume. Entonces, ¿cómo le vas a poner impuesto al trabajo?”.

Por eso, concluyó: “Hay que sacarle todos los impuestos al trabajo”. Según su análisis, el crecimiento del monotributo también refleja diferencias en la carga tributaria: “Lo único que crece es el monotributo porque es el que menos impuestos tiene”.