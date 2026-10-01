Agustín Salvia en RDEco: “Hay que festejar equilibrios fiscales, pero existe una fuga hacia la informalidad laboral”

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, analizó en la Ronda de Economistas (RDEco) de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil la economía a dos velocidades y alertó sobre el avance de la informalidad laboral, la pobreza y la pérdida de capacidades productivas.

Salvia coincidió en que la Argentina atraviesa un cambio de modelo, aunque planteó una mirada crítica sobre sus efectos sociales. En particular, señaló el crecimiento de la informalidad y la precarización laboral, junto con una pérdida de capacidades productivas, y sostuvo que el proceso podría desarrollarse con otros tiempos y herramientas de política pública.

Informalidad, pobreza y pérdida de capacidades productivas

Salvia coincidió en que la Argentina atraviesa un cambio de modelo, aunque planteó una mirada crítica sobre sus efectos sociales. “Hay que festejar equilibrios fiscales, incluso procesos de reconversión productiva, incluso atracción de inversiones”, señaló, aunque aclaró: “Yo creo que existe una fuga hacia la informalidad, hacia la informalidad laboral y la precarización laboral”.

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Según el sociólogo, el fenómeno afecta a sectores industriales, comerciales y de servicios. “Los estamos destruyendo”, sostuvo, y advirtió que esto implica “pérdida de capacidades humanas, de capacidad de capital, de capacidades tecnológicas, de experiencias productivas y empresariales”.

Para Salvia, la transformación podría desarrollarse con otros tiempos y herramientas. “Se podría llevar adelante procesos de esta naturaleza con otros climas, con otros tiempos, con una mirada inteligente y una política pública no necesariamente subsidiaria, sino fundamentalmente orientadora”, afirmó.

El impacto sobre la pobreza es uno de los principales puntos de su diagnóstico. “Esta fuga hacia la informalidad te genera un piso de pobreza del cual ya no se va a bajar tan fácilmente”, sostuvo, y estimó que ese nivel se encuentra “arriba del 30%”.

Inversión, empleo y el desafío de crear trabajo formal

El director del Observatorio de la Deuda Social también vinculó la inversión con la capacidad de generar empleo. “Sin inversión no hay reconversión productiva, no hay generación de empleo, hay aumento de la pobreza”, afirmó.

Sobre el RIGI, sostuvo que los incentivos buscan compensar la falta de inversión privada suficiente: “Los RIGI vienen justamente a cubrir lo que no nace del mercado”.

Salvia señaló además que la informalidad no comenzó con el actual proceso económico, aunque consideró que se aceleró durante los últimos dos años. Según sus datos, “el 48% de la población no participa en la seguridad social” y estimó que una parte significativa de los trabajadores se encuentra fuera del sistema formal.

El economista también puso el foco en la evolución histórica del empleo: “En el 2011 teníamos 6 millones de trabajadores formales” y, al comparar con la actualidad, afirmó: “No hubo creación de puestos de trabajo en Argentina”.

Finalmente, advirtió sobre el costo social de la transformación productiva: “Yo no creo que el futuro sea muy próspero para la Argentina de la primera y segunda estructura social, sino creo que para la de la cúpula”.