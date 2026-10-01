Gobernadores en París: foto con Milei y negociación por las leyes que busca el oficialismo

Mientras el Gobierno busca cerrar acuerdos para avanzar con sus principales proyectos en el Congreso antes de fin de año, los gobernadores que viajaron a París para participar de la Argentina Week terminaron convirtiendo una agenda presentada alrededor de las inversiones en un escenario para negociar las leyes que Javier Milei pretende aprobar en los próximos meses. En ese marco, el Presidente compartió este jueves una foto con 13 mandatarios provinciales y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, luego de una reunión privada en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El encuentro tuvo lugar después de la cena que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, había mantenido el miércoles con 12 gobernadores, Jorge Macri y Prunotto en la Embajada argentina en Francia. Allí, además de la agenda productiva, aparecieron algunos de los temas que la Casa Rosada deberá negociar en el Congreso durante las próximas semanas, entre ellos el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.

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La agenda de los gobernadores en París tuvo así dos dimensiones. Por un lado, participaron de las actividades destinadas a mostrar ante empresarios y fondos europeos las oportunidades de inversión en las provincias. Por otro, aprovecharon la concentración de funcionarios nacionales y mandatarios para avanzar en la negociación política con el Gobierno.

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Cada provincia llegó a París con su propia carpeta de proyectos. Los distritos cordilleranos y del norte pusieron el foco en sectores como litio y cobre, mientras que Neuquén llevó la agenda vinculada a Vaca Muerta. Chubut presentó iniciativas vinculadas con pesca, infraestructura y tecnología y las provincias del Litoral buscaron mostrar oportunidades relacionadas con la agroindustria. La Argentina Week reunió además proyectos de energía, minería, infraestructura y tecnología.

Pero mientras los gobernadores buscaban inversores, el Gobierno nacional buscaba algo más difícil de conseguir en Buenos Aires, acuerdos políticos para su agenda legislativa.

Santilli quedó en el centro de esas conversaciones. El jefe de Gabinete aprovechó la cena en la Embajada para hablar con los mandatarios sobre el futuro de las PASO de cara a las elecciones de 2027. La Casa Rosada analiza eliminarlas definitivamente o volver a suspenderlas y, cualquiera sea la alternativa, necesita construir una mayoría en el Congreso.

El otro punto central fue el Presupuesto 2027, una discusión en la que los gobernadores tienen capacidad de presión por las partidas destinadas a sus provincias y por distintos reclamos que mantienen con la Nación. También aparecieron otros temas de la relación financiera entre ambos niveles de gobierno.

De las inversiones a los votos en el Congreso

La negociación electoral, además, no quedó limitada a la cuestión de las primarias. El oficialismo busca consolidar un vínculo con mandatarios de distintos espacios para sostener su agenda parlamentaria y evitar que cada proyecto deba ser negociado desde cero en Diputados y el Senado.

En ese sentido, la foto que Milei consiguió en París, tiene una lectura que excede la Argentina Week. Los gobernadores aparecen junto con el Presidente después de una serie de conversaciones en las que se discutieron proyectos concretos que deberán atravesar el Congreso.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, fue uno de los que puso en palabras esa dimensión política. Desde París sostuvo que Milei puede avanzar electoralmente si consigue construir acuerdos duraderos con las provincias y dijo que “está claro que la estrategia mejor del gobierno es aliarse con gobernadores y darle sostenibilidad y certidumbre a ese proceso”. Rogelio Frigerio, gobernador de la provincia de Entre Ríos, por su parte, señaló que “lo que nos toca a todos ahora, al presidente a nivel del país y a cada uno de nosotros en nuestras provincias, es demostrar que un nuevo rumbo, un cambio de rumbo para la Argentina es el indicado para mejorar la calidad de vida de la gente”.

Milei recibió a los gobernadores tras su discurso en la OCDE

Mientras Milei buscaba exhibir en París una imagen de respaldo de los gobernadores, en Buenos Aires la Cámara de Diputados volvía a poner a prueba ese vínculo. Bloques opositores formalizaron el pedido de una sesión especial para el 15 de octubre con un temario que incluye el DNU 70/23, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar. Para avanzar contra el decreto, que ya fue rechazado por el Senado en 2024, la oposición necesita reunir 129 diputados y luego conseguir una mayoría simple.

La discusión vuelve a colocar a los gobernadores en el centro de la negociación. Entre los bloques que todavía deben definir su posición aparecen espacios con fuerte vínculo con las provincias cuyos mandatarios están junto a Milei en Francia. Por eso, mientras en París se buscaba consolidar el diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores, en el Congreso comenzaba otra negociación por los votos que definirán la suerte de una de las principales herramientas legislativas del Gobierno.

El clima del encuentro con Milei también fue diferente al de otras reuniones entre el Presidente y los gobernadores. Según los propios mandatarios, hubo un tono más distendido y algunos destacaron que se sintieron mejor tratados que durante la anterior gira presidencial por Nueva York.

La secuencia de los acontecimientos, también fue significativa. Primero, los gobernadores se reunieron con Santilli para discutir la agenda política y legislativa. Después, participaron de la Argentina Week y de las actividades destinadas a atraer inversiones. Finalmente, Milei los recibió en la OCDE y posó con ellos frente a las cámaras.

La foto de Milei con los gobernadores en París terminó convirtiéndose en la imagen de una negociación más amplia. Mientras el Gobierno buscó mostrar respaldo al rumbo económico y a su proyecto político, los mandatarios aprovecharon la gira para plantear sus intereses y discutir qué condiciones tendrán los próximos acuerdos con la Casa Rosada.

La verdadera prueba de ese acercamiento, sin embargo, estará cuando la negociación deje París y llegue al Congreso. Allí deberán traducirse en votos los entendimientos que comenzaron a construirse durante la cena de Santilli y que el Gobierno buscó exhibir este jueves junto a Milei.

RG/MSS