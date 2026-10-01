Javier Milei ya está en Francia y en RDC se habló de que “la figura de Milei está cobrando peso en el debate político francés”

Durante su participación en Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista, Juan Luis Francia, se refirió a que la visita de Javier Milei a Francia estuvo acompañada por manifestaciones de repudio y un fuerte debate político en torno a la figura del presidente argentino.

Juan Luis Francia explicó que hubo dos grandes expresiones de rechazo. Por un lado, señaló: “Está la manifestación que organizó Reporteros Sin Fronteras, donde ellos escribieron una serie de carteles gigantes con la imagen de Milei, citando frases de Milei donde insulta a periodistas y donde maltrata a los periodistas”.

Fuerte movilización contra Javier Milei en Francia

La otra movilización tuvo lugar en Trocadero y reunió a organizaciones políticas, sociales y sindicales francesas. Según Francia, “la gran manifestación se produce en las escalinatas de Trocadero, a las espaldas de la Torre Eiffel, esta manifestación que fue convocada por la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia”.

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El periodista destacó además la participación de distintos sectores franceses: “Había una gran presencia de sectores políticos locales, no solamente argentinos”. Sobre la misma línea, agregó que también participaron organizaciones vinculadas al Partido Socialista Francés, Francia Insumisa, el Partido Comunista, los ecologistas y la CGT.

Francia vinculó las protestas con la llegada de Milei al país en el marco de Argentina Week y con las controversias alrededor de Santiago Musio, director de la Casa Argentina en París. En ese sentido, sostuvo que, “el momento en que despiden a Santiago Musio era como quitar o limpiar, digamos, el camino para la visita de Milei”.

También explicó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil, que la figura de Milei comenzó a adquirir una dimensión dentro de la discusión política francesa: “La figura de Milei está cobrando peso en el debate político francés, ya no solo por lo que representa para Argentina, sino por lo que representa también para Europa, y en este caso para Francia”.

La percepción del partido de izquierda sobre Javier Milei

Según Francia, mientras algunos sectores de la derecha francesa observan con interés determinadas políticas del mandatario argentino, otros sectores consideran que su modelo representa una amenaza para el Estado social. “El sector que está más a la izquierda, o el sector más progresista, lo ve como una amenaza a lo que es el clásico Estado social francés”, afirmó.

En ese contexto, el periodista consideró que Milei se convirtió en una referencia dentro de una discusión política más amplia: “La figura de Milei cobra, digamos, una simbología de las políticas que dividen en este momento, que dividan los partidos políticos franceses, sobre qué rumbo tomar”.