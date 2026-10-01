El presidente Javier Milei protagonizó un fuerte cruce con el periodista José Del Río durante su participación virtual en el coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). En medio de una conversación ante representantes del sector empresario, el mandatario cuestionó a periodistas de La Nación, el diario en el que trabaja el conductor del encuentro, y los acusó de reaccionar negativamente ante los indicadores favorables al Gobierno.

La discusión se produjo mientras Milei hablaba por videollamada desde Francia, donde se encuentra por su agenda internacional. Durante su intervención, el jefe de Estado dejó en segundo plano el intercambio sobre las perspectivas económicas y apuntó contra el tratamiento periodístico de los resultados de su gestión. El episodio generó un momento incómodo para Del Río, quien intentó varias veces retomar el eje de la conversación.

El mandatario comenzó su cuestionamiento al señalar que algunos analistas mantienen una posición crítica hacia su administración, incluso cuando se conocen indicadores que considera positivos. En ese contexto, hizo referencia a la tarea de Del Río como presentador del coloquio y a su función como editor en La Nación.

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“Usted tiene colegas que cuando sale un dato bueno se enojan o festejan los datos malos”, afirmó Milei, en una de las frases centrales del intercambio. A continuación, el Presidente mencionó a los economistas Sebastián Galiani y Rafael Di Tella, a quienes presentó como protagonistas de episodios de cuestionamientos por sus opiniones favorables al Gobierno. Según sostuvo, dos periodistas del medio en el que trabaja Del Río habían insultado a ambos por sus posiciones sobre la gestión libertaria.

“De hecho hay dos colegas suyas, en el diario donde usted trabaja, donde una de ellas insultó a Sebastián Galiani y otra de ellas insultó a Rafael Di Tella por hablar bien del Gobierno”, expresó el mandatario. La acusación desplazó la conversación hacia la relación entre el Gobierno y los medios de comunicación. Del Río buscó responder al planteo sin abandonar el objetivo del encuentro, que consistía en conocer la visión presidencial sobre la situación argentina, las medidas económicas y los desafíos que enfrenta el país.

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La respuesta de José Del Río y la discusión por los economistas

El periodista aclaró que su intención no era profundizar en una controversia entre el Presidente y los trabajadores de prensa, sino aprovechar la presencia del mandatario para abordar las perspectivas económicas frente a los empresarios reunidos en IDEA. “Le propongo ese tema, en tal caso lo hemos llamado, esto le aclaro, lo hemos llamado tanto a Galiani como al señor Di Tella y ambos nos han dicho que no hubo ninguna amenaza. Pero no quiero irme por ahí, porque me interesa hablar un poco del país, de lo que viene, de las medidas que está tomando”, explicó Del Río.

La respuesta no dio por terminado el intercambio. Milei insistió en que su planteo no se refería a amenazas, sino a supuestos insultos contra los economistas por defender las políticas oficiales. Incluso, le preguntó al conductor si quería que mencionara públicamente los nombres de las periodistas a las que aludía. “No fue una amenaza, los insultaron. ¿Querés que diga los nombres de las periodistas que fueron?”, lanzó el Presidente.

Del Río contestó que podía defender su posición porque había hablado personalmente con las personas involucradas, aunque volvió a remarcar que el objetivo del encuentro era escuchar la mirada del jefe de Estado sobre el futuro del país. “No tengo problema, se la puedo defender porque hablé personalmente con esas personas, pero me interesa que este auditorio tenga la visión de país del presidente de la Nación”, respondió el periodista.

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La discusión continuó cuando Milei interpretó las explicaciones de Del Río como una contradicción con los testimonios que, según dijo, le habían transmitido los economistas. El Presidente trasladó entonces el cuestionamiento directamente a su interlocutor. “O sea, que vos me estás diciendo que Sebastián y que Rafael me mintieron a mí”, planteó.

El conductor rechazó esa interpretación y volvió a precisar el alcance de sus palabras: “No, no le estoy diciendo, yo le estoy diciendo que ninguno de los colegas los amenazó”, sostuvo. Milei insistió en que el tema no pasaba por las amenazas, sino por los insultos que, según su versión, habían recibido Galiani y Di Tella. “Es lo que estás diciendo”, retrucó, antes de volver a cuestionar el tratamiento que reciben quienes expresan opiniones favorables a su administración.

Al final, Del Río buscó cerrar la discusión y regresar al temario del coloquio con una pregunta sobre los desafíos económicos de la Argentina. “Bueno, la estabilización al crecimiento, ¿cuál es para usted hoy el principal problema?”, consultó, con la intención de orientar el intercambio hacia las condiciones necesarias para impulsar la actividad económica.

CS/LT