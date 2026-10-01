Encuesta 2027: Libertad Avanza y el peronismo, en empate técnico

Una nueva encuesta volvió a mostrar un escenario electoral extremadamente parejo para las presidenciales de 2027, con diferencias mínimas entre el oficialismo y el peronismo de apenas 9 décimas de punto, y resultados ajustados también en eventuales balotajes entre el presidente Javier Milei, el gobernador Axel Kicillof y Sergio Massa.

El relevamiento, difundido por NA, fue realizado por la consultora Synopsis entre el 8 y el 15 de septiembre sobre 1.257 casos a nivel nacional y tiene un margen de error de +/- 2,8 puntos porcentuales.

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Elecciones 2027

En intención de voto por espacio político, La Libertad Avanza aparece con 33,6%, apenas por encima del peronismo, que obtiene 32,7%. La diferencia es de sólo 0,9 puntos, por lo que ambos espacios quedan técnicamente empatados dentro del margen de error de la encuesta.

El escenario se mantiene equilibrado cuando se suman posibles aliados: La Libertad Avanza junto al PRO alcanza el 40%, mientras que el peronismo más la izquierda llega al 39,4%.

Synopsis también ensayó dos eventuales escenarios de balotaje con Milei como candidato. Frente a Kicillof, el Presidente obtiene 43,1% contra 42%, una diferencia de apenas 1,1 punto. En ese escenario, el 11,9% votaría en blanco y el 3% permanece indeciso.

Contra Massa, Milei vuelve a registrar 43,1%, mientras que el exministro de Economía alcanza el 38,8%. El voto en blanco llega allí al 14,3% y los indecisos representan el 3,8%.

La encuesta también muestra una mayoría favorable a un cambio de rumbo: el 57,7% respondió que buscaría un cambio respecto de lo que está ocurriendo actualmente en el país, mientras que el 36% se inclina por darle continuidad.

En cuanto a la evaluación del Gobierno, el 35,6% tiene una valoración positiva de su desempeño y el 54,3% una negativa.

De todos modos, Synopsis señala que a esta misma altura de la gestión Milei conserva un nivel de aprobación superior al que registraban Mauricio Macri y Alberto Fernández: 27% en el caso del expresidente de Juntos por el Cambio y 17,5% en el del exmandatario del Frente de Todos.

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Principales preocupaciones sociales

El estudio también indagó sobre las principales preocupaciones sociales. El desempleo encabeza la lista con 31,5%, seguido por la corrupción, con 24,7%, y la inseguridad, con 12,2%.

La percepción económica, además, continúa mostrando saldo negativo. El 29% considera que la economía está mejor que hace un año, mientras que el 54% cree que está peor.

Respecto del futuro, el 32,5% espera que la situación mejore dentro de un año y el 48,4% piensa que empeorará.

Los resultados confirman según Synopsis un escenario abierto de cara a 2027, con una fuerte polarización entre el oficialismo y el peronismo y diferencias que, en varios de los escenarios relevados, se mantienen dentro del margen de error estadístico.

Fuente: NA.