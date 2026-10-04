Milei atrae inversiones, pero hay dudas sobre su futuro

El viaje a Francia de Javier Milei dejó expuesto, una vez más, los claroscuros de su gestión. Hubo anuncios de inversiones importantes en el sector energético generadas por la sinergia entre el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y la gema que representa Vaca Muerta, algo que lo pone en una fenomenal vidriera internacional que atrae a los grandes jugadores de un club reducido y poderosísimo. Junto a esta marquesina, sin embargo, hubo una trastienda más compleja motivada por el impacto de la heterogénea realidad que hoy viven millones de ciudadanos de a pie. Eso también se conoce en el exterior. Por eso surgen las dudas. Dudas que tienen que ver con lo que reflejan todas las encuestas. El cambio es muy significativo: en marzo pasado en todas ellas, el triunfo de La Libertad Avanza era incuestionable. Hoy, en cambio, ninguna lo muestra en situación de ganador claro.

Esta información circula en el exterior entre las personas que deciden. Lo que los Milei no entienden es que no caen bien entre sus eventuales interlocutores sus formas. Ya no se trata de un reclamo doméstico maliciosamente atribuido por el poder a “periodistas ensobrados”. El mundo de los negocios le está mostrando la realidad. Algo de esto ya había ocurrido, con lujo de detalles, en su último viaje a Manhattan. “La violencia de sus formas espanta no por su naturaleza soez sino porque quien apuesta a desembolsar enormes cantidades de dinero busca un entorno de armonía y previsibilidad –al menos a mediano plazo– aseguró una fuente que conoce la trastienda de lo ocurrido cuando el presidente habló ante unos 170 altos ejecutivos en The Economic Club of New York. El calificativo de soberbio hacia Milei es recurrente. La insistencia en el uso de un lenguaje “quasi” patotero por parte suya y de Luis Caputo no los ayuda. Decir que el Presidente va a ganar las elecciones del año próximo en primera vuelta no le agrega a su credibilidad. Por el contrario, más bien la daña. Los deseos no siempre saltan al plano de la realidad. Un dato que es indiciario de las dudas que genera el gobierno lo dio el aumento del riesgo país y el informe de JP Morgan que fue crítico sobre la economía del país. En una semana, este banco –el más importante de los Estados Unidos–, cambió sus pronósticos en tres ocasiones. El lunes 21 de septiembre había señalado que, en este año, el crecimiento de la economía de la Argentina rondaría el 2,6%. El miércoles 23 fue un paso más allá, señalando que nuestro país podría lograr el Investment Grade.

Alcanzar este grado, permitiría tener acceso al financiamiento internacional como lo tienen, por ejemplo, Chile, Paraguay y Uruguay. Todo esto cambió repentina y drásticamente cuando el jueves 24 se conocieron el índice de pobreza y el de caída de la actividad económica, datos que, según el informe, “superaron nuestra previsión. La economía argentina registró su peor rendimiento mensual desde el confinamiento de abril de 2020”. La alarma es lo suficientemente fuerte como para que todo esto esté teniendo una consecuencia directa sobre estrategias y personas del oficialismo. Claramente las miradas se concentran en Patricia Bullrich. La jefa del Bloque de Senadores del oficialismo está moviéndose en consecuencia: en cada reportaje es muy precisa con el vocabulario que utiliza para marcar sus diferencias con los hermanos Milei. “El proyecto merece ser reelegido”, responde cuando se le pregunta si su aspiración es la de ser candidata a la presidencia. Es decisión de Bullrich insistir con su postura crítica de las actitudes negadoras del Presidente y de Caputo sobre los problemas de la economía que afectan directamente el bolsillo de la gente. En el Coloquio de IDEA, entre cuyos participantes hay afinidad con el rumbo pero críticas y preocupaciones sobre el devenir del día a día, se interesaron en tener una reunión privada y extensa con ella. En el clásico evento anual, Milei habló desde París. Dijo allí: “Lo primero que hay que tener es paciencia. Los procesos de crecimiento no son instantáneos, los procesos de crecimiento demandan mucho tiempo”. Esto es un cambio en relación a aquella otra frase –“la economía va a crecer como pedo de buzo”– que pronunció en abril de 2024 en un discurso en la Fundación Libertad. ¿Estará tomando conciencia de que esa frase debe ser entendida también por los propios y fanáticos?

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Las internas en el peronismo no le van en saga a las que ocurren dentro del gobierno. La decisión de Cristina Fernández de Kirchner de llenar de espinas y otros obstáculos el camino de Axel Kicillof a la candidatura a la presidencia de la Nación es incesante y feroz. La decisión de Máximo Kirchner de salir hablar sobre el tema, así como también la de Oscar Parrilli, uno de los secuaces más fieles de la expresidenta presa para fogonear su candidatura presidencial, tienen el objetivo de complicarle la vida al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuando se los escucha, se preocupan en dejar en claro que el proyecto es reinstalar las peores prácticas del kirchnerismo: reforma judicial, reforma de la Constitución Nacional, impunidad. Lo curioso –para sus seguidores que intentan sostener el relato– es que siguen apareciendo cajas fuertes e indicios de que la década ganada fue un festival de corrupción aprovechado por quienes se llenaban la boca hablando de igualdad social y redistribución de la riqueza.