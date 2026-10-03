Mar del Plata: Guillermo Montenegro prepara su regreso a la intendencia frente a un aumento de la inseguridad

Guillermo Montenegro alista su retorno a la intendencia de General Pueyrredón, actualmente a cargo de Agustín Neme. Neme asumió la gestión en diciembre de 2025 cuando el jefe comunal solicitó licencia para ocupar la banca en el Senado bonaerense que ganó tras las elecciones provinciales.

Según detalló Infobae, el dirigente iniciará los trámites el lunes para tratar la aprobación de su licencia legislativa en la sesión del martes 6 de octubre. Posteriormente, el Concejo Deliberante de Mar del Plata, ciudad principal del municipio, deberá aceptar formalmente su reincorporación, proceso que se da por descontado dado su armado político.

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La decisión de regresar responde al marcado aumento de la inseguridad en Mar del Plata, situación que generó preocupación a nivel nacional como así también la inseguridad en todo el territorio bonaerense. La propia mesa política del gobierno nacional incluyó en su agenda a la ministra Alejandra Monteoliva ante la escalada delictiva.

Montenegro, exministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires junto a Mauricio Macri, asumirá la coordinación directa de la prevención y articulación con fuerzas federales. La ciudad balnearia registró en el último tiempo una seguidilla de hechos violentos, entre ellos entraderas y robos masivos de infraestructura urbana.

Entre los episodios más relevantes, se encuentra el robo de 20 millones de pesos y dólares en el barrio Divino Rostro cometido por cinco hombres con el rostro cubierto, los cuales irrumpieron en una vivienda de la calle Matheu al 1600 para cometer el delito.

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Otro de los hecho más relevantes que llamaron la atención en cuanto a la problemática de la inseguridad es una presunta banda acusada de robar cables subterráneos en distintos puntos de la ciudad balnearia. En este punto, la Justicia Federal ya cuenta con más de diez denuncias de un grupo que se manejaba de madrugada con vehículos de carga, generadores y ropa similar a la de una empresa de telefonía para cometer los robos.

En el plano político, el exfiscal busca evitar que la crisis de seguridad comprometa el control del municipio frente al avance kirchnerista. Su entorno enfatizó que la mejor forma de defender el modelo de gestión local es con la presencia de Montenegro en el territorio.

El intendente había asumido su banca en el Senado bonaerense tras encabezar la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en los comicios provinciales. Al haber optado por una licencia y no por la renuncia, dejó abierta la vía legal que le permitirá reasumir su cargo previo.

AS / EM