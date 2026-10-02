Denunciaron a Petri por el uso de un predio de defensa como estacionamiento durante el Quilmes Rock 2025

El ex ministro de Defensa y actual diputado oficialista Luis Petri fue denunciado por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público por haber permitido que se firme un acuerdo entre un funcionario que dependía de su cartera y una productora para el uso del predio del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (CITEDEF) como estacionamiento durante el festival Quilmes Rock, en abril de 2025.

Alejandro Gallardo, Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el Citedef, también denunció al presidente del Instituto, el coronel retirado Fernando Roberto Lloveras y a Gonzalo Ignacio Morales, quien firmó el convenio por parte de la empresa Seeker S.R.L. Gallardo pidió ser querellante en la causa.

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La presentación, que recayó ante el juzgado federal 2 de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, precisó que los días 5, 6, 12 y 13 de abril de 2025 el predio del Citedef, ubicado en Juan Bautista de La Salle al 4300 en Villa Martelli (partido de Vicente López) fue utilizado “como estacionamiento pago del festival ‘Quilmes Rock 2025’, que se desarrollaba en el predio de Tecnópolis”.

La explotación estuvo a cargo de la empresa Seeker S.R.L. Para la jornada del 12 de abril ofreció 427 lugares a un precio de $40.000 por vehículo.

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La denuncia, a la que accedió PERFIL, indica que “los responsables permitieron que miles de personas ajenas al organismo (2.443 vehículos con sus ocupantes, según el propio conteo del Citedef) estacionaran y circularan a metros de laboratorios y de sectores donde podría haber información clasificada como secreta o reservada”. “Con ello se pudo haber puesto en peligro la seguridad de la Nación”, indica.

PERFIL se comunicó con los voceros de Petri que señalaron que se trataba de una "operación política". En tanto, desde el área de comunicación del Citidef trasladaron la consulta al Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, al señalar que se trata de un "organismo centralizado". Al cierre de esta nota no hubo respuesta de la cartera de Defensa.

Un laboratorio de ensayos balísticos como estacionamiento

El Citedef es un organismo desconcentrado dependiente del Ministerio de Defensa cuya responsabilidad primaria es la ejecución de planes, programas y proyectos de investigación y desarrollo en materia de Defensa Nacional, incluyendo investigaciones aplicadas y desarrollos de sistemas de armas, subsistemas y componentes. “En el predio funcionan, entre otras dependencias, el Laboratorio de Ensayos Balísticos, el depósito de inflamables, el polvorín, los talleres de pólvoras compuestas, propulsantes compuestos, pirotecnia y espoletas, el laboratorio de rayos y un helipuerto”, precisa la denuncia, que patrocina el abogado Nicolás Oszust.

El dinero, sin destino

Gallardo, secretario general de ATE en el Instituto, indicó que entre abril y octubre de 2025 no ingresó suma alguna al Citedef en concepto de pago por el uso del predio. El 6 de octubre pasado, el gremialista se presentó ante la justicia federal. Dos días después, el coronel retirado Lloveras escribió al presidente del Polo Tecnológico Constituyentes S.A. (el predio Tecnópolis), Ignacio Rintoul: "Necesito por favor que vean cómo se puede disponer con urgencia de los fondos provenientes del estacionamiento".

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Ocho días más tarde, el 14 de octubre, el Polo instruyó facturar "de acuerdo a lo requerido por Fernando Lloveras de CITEDEF" y el 15 —seis meses después del evento— emitió la factura N° 00008-00001205 a Seeker S.R.L. por $24.430.000, bajo el concepto "SERVICIOS LOGISTICO BRINDADO POR ORGANISMO DE CyT ABRIL2025 – POR CUENTA Y ORDEN DE CITEDEF". “Los fondos ingresaron a la cuenta de una sociedad anónima y no a la Tesorería General de la Nación”, denunció Gallardo. El acuerdo resultó por demás favorable a la productora: si se multiplica 2443 autos por $40.000, el resultado da $97.720.000, casi 5 veces lo que facturó el Citedef.

Petri fue Ministro de Defensa hasta diciembre de 2025 cuando asumió como diputado por la provincia de Mendoza; lo reemplazó en el cargo Carlos Presti.

BK/fl