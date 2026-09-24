Carlos Presti, ministro de Defensa, confirmó una partida de US$12 millones destinada a la inspección del avión KC-130H Hercules

El Ministerio de Defensa de la Nación dio un paso hacia el fortalecimiento y la recuperación de la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Argentina. En una reciente visita institucional a la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) en la provincia de Córdoba, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, confirmó la asignación de una partida presupuestaria de US$ 12 millones destinada a la inspección y mantenimiento del avión militar KC-130H Hercules.

En el marco de su visita a las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" en Córdoba, el ministro de Defensa y Teniente General de la cartera de Defensa ratificó su compromiso de modernizar y reequipar las Fuerzas Armadas. La asignación financiera busca destrabar las tareas de inspección y mantenimiento.

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El rol del KC-130H Hercules en la soberanía y logística nacional

El Lockheed KC-130H Hercules constituye la columna vertebral del transporte aéreo militar y de asistencia humanitaria en Argentina. Con capacidad para reabastecimiento en vuelo (In-Flight Refueling), traslado de tropas, evacuación aeromédica y soporte logístico.

Avión militar KC-130H Hercules

La inversión aprobada por la cartera de Defensa estará destinada al mantenimiento mayor y la revisión técnica integral de las históricas aeronaves KC-130 Hercules de la Fuerza Aérea Argentina, clave para la logística, el abastecimiento antártico y el control del espacio aéreo nacional.

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¿Qué implica la inspección técnica del C-130 Hercules?

La inspección mayor del Hercules C-130 es un requerimiento obligatorio por horas de vuelo y ciclos de aterrizaje. Este procedimiento integral exige el desmonte de componentes críticos, pruebas no destructivas en la estructura de fuselaje y alas, y la puesta a punto de sus motores Rolls-Royce T56.

Las tareas técnicas principales contempladas en esta inversión incluyen:

- Revisión de fuselaje y alas: Detección de corrosión y fatiga de materiales en la estructura primaria.

- Modernización de aviónica y sistemas de vuelo: Actualización de instrumentos para operar en entornos operativos modernos.

- Mantenimiento de planta de poder: Verificación completa de motores y hélices.

- Certificación de aeronavegabilidad: Cumplimiento de los protocolos emitidos por el fabricante y los organismos de aviación militar.

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La partida presupuestaria se destinará a tareas de revisión estructural, actualización de sistemas de navegación y mantenimiento preventivo para garantizar que el principal vector de transporte aéreo táctico del país continúe operando bajo los más altos estándares internacionales de seguridad aeronáutica.

PM/ML