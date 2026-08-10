Cada 10 de agosto, la Argentina celebra el Día de la Fuerza Aérea, una fecha que remite al año 1912 cuando el entonces presidente Roque Sáenz Peña firmó el decreto de creación de la Escuela de Aviación Militar en la localidad bonaerense de El Palomar.

Aquel acto institucional fundacional, impulsado por el entusiasmo visionario de figuras como Jorge Newbery, no solo colocó al país a la vanguardia de la aeronáutica sudamericana, sino que sentó las bases de una fuerza armada destinada a cumplir un papel determinante en la integración territorial, la custodia del espacio aéreo y el auxilio de la comunidad en momentos de crisis.

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A lo largo de más de un siglo de trayectoria, la aviación militar argentina ha evolucionado en consonancia con las exigencias estratégicas de una nación geográficamente extensa y diversa.

Desde las primeras travesías que abrieron rutas aéreas sobre la cordillera de los Andes y la inmensidad patagónica hasta la consolidación de infraestructuras clave para la conectividad del país, la institución demostró una capacidad constante para superar desafíos técnicos y climáticos extremos, convirtiendo al avión en un instrumento de soberanía y desarrollo integral.

De la conectividad soberana al auxilio humanitario en tiempos de paz

Una de las facetas más significativas del accionar de la Fuerza Aérea es su función de integración social y geográfica. A través de la Línea Aérea de Fomento Ejecutivo (LADE) y de constantes despliegues de transporte operativo, la institución ha sido históricamente el único nexo aéreo para decenas de comunidades aisladas del sur argentino, garantizando el traslado de pasajeros, correo y suministros vitales.

Asimismo, su presencia ininterrumpida en el continente blanco, materializada en la operatividad de la Base Marambio y en las exigentes campañas antárticas, reafirma el compromiso de la Argentina con la investigación científica y la proyección soberana hacia el Atlántico Sur.

El 10 de agosto se celebra el Día de la Fuerza Aérea a partir de 1912, cuando Roque Sáenz Peña firmó el decreto de creación de la Escuela de Aviación

En el plano del servicio a la sociedad, la polifacética estructura de la Fuerza Aérea se manifiesta con especial crudeza frente a emergencias naturales y contingencias sanitarias.

Ya sea mediante la extinción de incendios forestales con aeronaves adaptadas, el traslado rápido de insumos médicos o el rescate de poblaciones damnificadas por inundaciones, el personal militar pone al servicio de la ciudadanía su entrenamiento y medios operativos en cada rincón del mapa nacional.

Custodia estratégica para los desafíos del presente y el futuro

La dimensión de la defensa del espacio aéreo nacional exige una vigilancia permanente que resguarde las fronteras continentales y marítimas del país. Frente a las dinámicas complejas del siglo XXI, el control aeronáutico no solo implica la protección frente a amenazas tradicionales, sino también el combate contra el tráfico irregular y la colaboración en esquemas de seguridad interior y ciberdefensa.

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Al conmemorar un nuevo aniversario de su fundación, la Fuerza Aérea Argentina renueva la vocación de servicio de sus mujeres y hombres. La celebración de esta efeméride sintetiza el respeto por la memoria de sus pioneros y héroes históricos, al tiempo que reafirma la necesidad de contar con una aviación militar moderna, adiestrada y comprometida con los más altos valores de la Patria.

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