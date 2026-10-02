Revés para Cristina y Máximo Kirchner: Casación hizo lugar al planteo de la fiscalía en las causas Hotesur-Los Sauces

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió, por una mayoría integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña, confirmar la audiencia para el 15 de octubre donde se debatirá la separación (o no) de los juicios orales de las causas Los Sauces y Hotesur, luego que, a mediados de septiembre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 ordenara que ambos debates debían ser separados.

El texto expresa que “el tribunal RESUELVE: CONTINUAR el trámite casatorio de este legajo y ESTAR a la audiencia asignada oportunamente”.

De esta forma, Casación respondió al recurso presentado por el fiscal Diego Velasco, quien había solicitado la unificación de las causas Hotesur y Los Sauces y que ambas sean juzgadas juntas.

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El magistrado denunció que dividir las causas “fragmenta el juzgamiento de maniobras” que están “entrelazadas”, lo que provocaría un “gravamen concreto al ejercicio de la acusación pública”, comprometiendo “la posibilidad de reconstruir integralmente las maniobras investigadas, de producir la prueba común en un mismo contexto de inmediación y contradicción y de obtener una valoración conjunta de elementos conexos”.

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Además, señaló que esto no se debatió el 4 de septiembre, en la audiencia preliminar donde se establecieron los lineamientos para que ambos casos se realicen en el mismo proceso.

Según Velasco, el desdoblamiento “modifica la modalidad de juzgamiento de causas cuya acumulación fue oportunamente dispuesta y determina que dos acusaciones entrelazadas se examinen en debates independientes”.

Para luego sumar que “la celebración de uno de los debates antes de que se resuelva el recurso podría tornar abstracta o insuficiente la revisión pretendida. Iniciada la producción de prueba en forma separada, el perjuicio comenzaría a materializarse y su reparación exigiría reproducir actos procesales de considerable complejidad”.

El juicio por posible asociación ilícita y lavado de activos por Los Sauces tiene fecha de inicio el 23 de octubre de 2026; mientras que el de Hotesur arrancaría el 19 de marzo de 2027. El objetivo del fiscal es que ambos debates arranquen este año.

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HM/DCQ