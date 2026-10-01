Chaco: denuncian a un ginecólogo por comentarios sexuales y entregar "anticonceptivos vencidos"

Una consulta por un problema en la piel terminó en una denuncia contra un ginecólogo de Resistencia, Chaco. Una mujer de 26 años, identificada como K. H., se presentó ante la Justicia y relató que el profesional le hizo comentarios sexuales, le sugirió mantener relaciones con otras personas y realizó procedimientos que le provocaron molestias. Además, afirmó que le entregó anticonceptivos presuntamente vencidos.

La presentación contra el médico, identificado como G. K., fue realizada el 23 de septiembre ante la Unidad de Atención a la Víctima y a la Ciudadanía del Poder Judicial chaqueño. Allí, la paciente expresó su voluntad de impulsar acciones penales y descartó participar de una mediación.

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Los señalamientos corresponden a su declaración y requieren corroboración. La información disponible no incluye una respuesta del profesional ni permite establecer si se dispusieron medidas judiciales a partir de la denuncia.

De una derivación médica a los comentarios sobre su vida sexual

Según expuso la joven, una dermatóloga le había solicitado análisis hormonales y recomendado una consulta ginecológica. Era la primera vez que acudiría a esa especialidad y eligió al profesional después de encontrar opiniones favorables en internet.

La primera atención ocurrió el 2 de julio. La mujer sostuvo que el médico miró brevemente la orden de estudios y comenzó a preguntarle por su actividad sexual. De acuerdo con la denuncia, relacionó el problema de su piel con la frecuencia de sus relaciones y le recomendó aumentarla. “Hacé más ‘la tarea’ y no te va a salir ni un granito”, fue una de las frases que la paciente le atribuyó.

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También aseguró que, después de explicarle que tenía pareja, el ginecólogo le sugirió mantener relaciones con otras personas sin contárselo. La joven afirmó que rechazó esa sugerencia y expresó su incomodidad.

El diagnóstico y una indicación de consultar a una inteligencia artificial

En su declaración, K. H. señaló que durante esa primera visita el médico le realizó una ecografía transvaginal y continuó con los comentarios sobre su vida sexual mientras preparaba el estudio.

Según relató, el profesional le dijo que tenía numerosos quistes, vinculó ese hallazgo con la conversación anterior y le comunicó un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Luego le indicó anticonceptivos y le entregó un blíster recortado, con la explicación de que debía tomar solamente las pastillas activas.

La mujer agregó que recibió otra medicación que, según le habría explicado el médico, serviría para evitar que aumentara de peso. Cuando pidió precisiones sobre las tomas, aseguró, el profesional le respondió que consultara con una inteligencia artificial.

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Respecto de los análisis hormonales solicitados por la dermatóloga, sostuvo que el ginecólogo los consideró innecesarios porque ya había establecido un diagnóstico.

Qué denunció sobre la segunda consulta

La paciente regresó aproximadamente dos semanas después. En esa oportunidad, según su relato, el médico le practicó otra ecografía transvaginal cuyo desarrollo también cuestionó en la presentación judicial.

Afirmó que el profesional colocó una protección sobre el transductor, aunque no observó que utilizara gel. Describió que apoyó el codo sobre su rodilla y realizó movimientos reiterados, cada vez más rápidos e intensos, que le generaron molestias. “Fue muy molesto e incómodo”, expresó.

La denunciante agregó que, durante el procedimiento, el ginecólogo habló de su vida personal y le preguntó por el gimnasio y por las fotos que publicaba en redes sociales. Después, sostuvo, la pesó y le reprochó que no hubiera bajado de peso desde la visita anterior.

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“Todos los comentarios eran con doble sentido, irónicos, me hacían poner muy incómoda, lo único que quería era pagarle e irme”, declaró.

Los medicamentos y las consultas con otras profesionales

La joven contó que posteriormente regresó a la dermatóloga, le relató lo ocurrido y recibió una nueva derivación. También afirmó que el médico denunciado no le había entregado los informes de las ecografías.

Según su versión, otro estudio realizado por una profesional distinta tuvo un desarrollo muy diferente al de los anteriores. En esa evaluación, aseguró, le informaron que no se observaban los quistes que le habían mencionado.

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Uno de los puntos centrales de la denuncia se refiere a los anticonceptivos. K. H. sostuvo que llevó las pastillas a otra ginecóloga y le preguntó si estaban vencidas. De acuerdo con su declaración, la profesional confirmó que lo estaban.

La paciente afirmó que las primeras pastillas que recibió tenían fecha de vencimiento en 2023. También señaló que otro blíster estaba recortado en el sector donde figuraba parte de esa información. En la presentación, aseguró además que había contactado a otras pacientes que le contaron experiencias similares.