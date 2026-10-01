El PJ desafía a Zdero: propone unificar elecciones provinciales y nacionales en 2027

El peronismo chaqueño busca llevar a Leandro Zdero a discutir el calendario electoral de 2027 con los mismos argumentos que su gobierno utilizó para suspender las PASO: reducir gastos y evitar convocatorias reiteradas a las urnas. El senador nacional y presidente del PJ provincial, Jorge Capitanich, anunció que impulsará una enmienda constitucional para permitir que las elecciones provinciales coincidan con las presidenciales.

“Vamos a pedir elecciones provinciales junto a las nacionales. Si el argumento para eliminar las PASO es el ahorro, esta propuesta va en el mismo sentido y permite profundizar ese objetivo”, sostuvo Capitanich.

Unificar las elecciones implicaría que la disputa por la gobernación se desarrolle al mismo tiempo que la competencia presidencial, con mayor presencia de la agenda nacional en la campaña chaqueña. Para Zdero, aliado de Javier Milei, esa posibilidad adquiere relevancia frente a las diferencias de imagen que muestran las encuestas.

Gustavo Valdés respaldó la eliminación de las PASO: "Le costaron fortunas a los argentinos"

Los argumentos del oficialismo que ahora retoma el PJ

La iniciativa opositora encuentra su principal antecedente en el propio discurso con el que el oficialismo defendió la suspensión de las PASO por un año, aprobada con los votos de 17 legisladores presentes. Durante aquella sesión, el diputado Jorge Gómez sostuvo que una elección primaria tendría un costo aproximado de $5.000 millones y vinculó ese desembolso con las necesidades de una provincia endeudada y con altos niveles de pobreza.

Pero el argumento económico no fue el único. También advirtió que en 2027 algunas localidades podrían llegar a tener “hasta seis elecciones”, si se desdoblaran los comicios municipales, y consideró que esa reiteración podía profundizar la baja participación. “La gente llegó a un hastío respecto de esto de ir a votar constantemente”, afirmó en su intervención.

Los fundamentos del proyecto impulsado por Chaco Puede desarrollaban la misma posición. Allí se planteaba que la suspensión permitiría destinar recursos a áreas prioritarias y “simplificar el calendario electoral, evitando la reiteración de convocatorias a las urnas”.

Javier Milei confirmó que volverá a Corrientes para participar del Congreso de Economía del Club de la Libertad

Sobre esas dos razones construye ahora su propuesta el PJ. El planteo busca que el oficialismo explique si está dispuesto a extender el criterio de ahorro y simplificación a las elecciones generales, aun cuando eso modifique el escenario político en el que Zdero disputaría un nuevo mandato.

El ahorro prometido y el antecedente de Katia Blanc

El peronismo estima que la unificación permitiría un ahorro de alrededor de $10.000 millones. Se trata de una proyección del espacio opositor, que deberá respaldarse con un desglose de los costos que efectivamente podrían reducirse al organizar los comicios de manera simultánea.

La discusión sobre el destino de esos recursos ya había atravesado la sesión de suspensión de las PASO. Katia Blanc, cuyo acompañamiento permitió alcanzar los 17 votos, cuestionó que se hablara de ahorro sin precisar en qué se utilizaría el dinero. “¿Dónde va ese dinero?”, preguntó. Su apoyo estuvo acompañado por una propuesta para destinar los recursos equivalentes al costo de las primarias a medicamentos e insumos del Hospital Pediátrico Avelino Castelán.

Mató a su expareja y alegó que se había defendido: un jurado lo declaró culpable de femicidio

La diferencia entre Zdero y Milei que atraviesa la discusión

El trasfondo electoral aparece en el relevamiento de septiembre de CB Global Data. Según esos datos, Zdero registra una imagen positiva del 51,1% en Chaco, mientras que Milei alcanza el 31,3%, con una imagen negativa del 66,8%.

Son 19,8 puntos porcentuales de diferencia en la valoración positiva de ambos dirigentes. Aunque la imagen no equivale a intención de voto ni permite anticipar un resultado en 2027, la distancia ayuda a explicar por qué compartir fecha electoral puede convertirse en una discusión sensible dentro de la alianza gobernante.

Una campaña provincial separada permitiría a Zdero concentrar el debate en su gestión. Una elección simultánea daría mayor espacio a la evaluación del gobierno nacional y a la figura de Milei. El eventual impacto electoral de esa coincidencia sigue abierto, pero el PJ busca que el gobernador deba pronunciarse sobre esa posibilidad bajo el argumento del ahorro que defendieron sus diputados.

Ranking de gobernadores: Passalacqua, Valdés y Zdero en el top 10 de imagen positiva

La unificación requiere una modificación constitucional. Aunque Capitanich mencionó el artículo 133, que regula la elección de gobernador y vicegobernador, la prohibición expresa está en el artículo 90, inciso 7, que establece que las elecciones provinciales y municipales deben realizarse separadas de las presidenciales. Por eso, la enmienda deberá contemplar esa disposición.