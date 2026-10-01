El Niño: el SMN anticipó "lluvias superiores a lo normal" para octubre, noviembre y diciembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó en su Pronóstico Climático Trimestral que se esperan "lluvias superiores a lo normal" para octubre, noviembre y diciembre de 2026, lo que implica que “El Niño” continuará vigente en los próximos meses.

El informe elaborado el 30 de septiembre de 2026 por el SMN y difundido por NA destaca que la región del Litoral (más alta probabilidad), oeste de Santa Fe, Córdoba, centro-sur de Cuyo, La Pampa, oeste de Buenos Aires y noreste de Patagonia serán las zonas más afectadas por las lluvias. Caso contrario ocurrirá con oeste del NOA, donde el pronóstico de precipitaciones será “inferior a lo normal”.

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El Niño en primavera

“Se observan regiones donde las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos indican diferencias en cuanto a las probabilidades en el pronóstico estacional. En condiciones neutras del Fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS) y en zonas sin otros forzantes, se espera que el comportamiento responda a la probabilidad del 33.3% en cada categoría (Climatología)”, explicaron.

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Temperaturas

Respecto a la temperatura, gran parte de Cuyo, Córdoba, oeste de Santa Fe, La Pampa y oeste de Buenos Aires afrontará un clima “inferior a lo normal”, caso similar al del sur del Litoral, centro-este de Buenos Aires y noreste de Patagonia.

Sobre el centro-oeste de Chaco y Formosa, este de Salta, Santiago del Estero y sudoeste de Patagonia el SMN advierte una temperatura “normal o superior a la normal”,

El pronóstico climático trimestral se realiza sobre la base del análisis de las previsiones numéricas experimentales de los principales modelos globales de simulación del clima y modelos estadísticos nacionales, sumado al análisis de la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

Fuente: NA.