El Gobierno prevé una suba salarial del 18% para 2027, pero supedita su aplicación a los ingresos

El gobierno de Leandro Zdero incorporó al proyecto de Presupuesto 2027 de Chaco una actualización salarial del 18% para los empleados públicos provinciales. Sin embargo, la previsión todavía no tiene un calendario de aplicación: el Ejecutivo definirá cómo distribuir los aumentos a partir de la evolución de los ingresos.

Así lo explicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, en una entrevista con Radio Libertad. El funcionario confirmó que el porcentaje fue incluido en el cálculo de la partida de personal y responde a la pauta inflacionaria utilizada para elaborar el proyecto enviado a la Legislatura.

“Está prevista la actualización del 18%”, afirmó. La cifra representa una referencia para el gasto salarial del próximo año, aunque todavía no establece cuándo se trasladará a los haberes ni si se aplicará en cuotas.

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Qué significa el 18% incluido en el Presupuesto

Según Abraam, la administración provincial decidió anticipar en sus cuentas el costo de una actualización de los salarios vinculada con la inflación proyectada.

“Nosotros lo que hicimos el año pasado y volvimos a hacer este año es incluir en el ajuste la actualización de la pauta inflacionaria”, sostuvo.

La distinción tiene consecuencias para los trabajadores: el porcentaje presupuestado abarca todo 2027, mientras que las fechas y modalidades de los incrementos siguen pendientes. Consultado sobre una eventual implementación escalonada, el ministro evitó precisar un esquema.

“Esto está previsto para todo el año”, señaló, y explicó que antes de adoptar decisiones habrá que evaluar “cómo viene la evolución de recursos hacia fin de año”.

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La recaudación condicionará las decisiones salariales

El funcionario describió un escenario en el que los ingresos provinciales no muestran un crecimiento significativo y recordó el peso de la coparticipación federal en las finanzas chaqueñas. Ese comportamiento será determinante para establecer cómo se ejecutará la política salarial.

Abraam también dejó abierta la posibilidad de analizar una mejora respecto de lo proyectado si la actividad económica y la recaudación ofrecen mayor margen.

“Si hay un mejoramiento y una mayor actividad económica que pueda acompañar algo más, por supuesto que es parte de un análisis que haremos”, expresó.

De ese modo, el Ejecutivo mantiene el 18% como previsión presupuestaria, pero vincula las decisiones sobre su implementación —y cualquier eventual revisión— con la disponibilidad de recursos.

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Retiros voluntarios y pases a planta: qué prevé el Gobierno

La planificación del gasto en personal también contempla cambios en la cantidad de cargos. Abraam confirmó que el proyecto incluye 332 puestos menos que el presupuesto del ejercicio actual, una variación que relacionó con el reordenamiento de la administración y el régimen de retiro voluntario, vigente hasta finales de 2026.

En cuanto a los pases a planta permanente, aclaró que no existe una decisión general. No obstante, indicó que se trabaja en regularizaciones dentro de áreas específicas, especialmente en Salud.

El ministro señaló que salud, educación y seguridad concentrarán las prioridades presupuestarias fijadas por Zdero para el próximo año. Dentro de ese esquema, el Gobierno deberá resolver los plazos de la actualización salarial y su distribución durante 2027.