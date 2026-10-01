Los Macarrón registraron las marcas "Nora Dalmasso" y "Norita" a casi 20 años del femicidio

Marcelo Macarrón y sus hijos Valentina y Facundo solicitaron ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) el registro de las marcas "Nora Dalmasso" y "Norita". El pedido se conoce a semanas de que se cumplan 20 años del femicidio de Dalmasso en Río Cuarto, ocurrido el 25 de noviembre de 2006. Las solicitudes fueron publicadas en el Boletín de Marcas Nº 11.128, del 30 de septiembre pasado.

Según el boletín, los tres Macarrón figuran como titulares de diez solicitudes, cinco por cada nombre. Todas se presentaron el 15 de julio y abarcan cinco clases del nomenclador internacional:

- Clase 9: aplicaciones móviles descargables, archivos de video y de música, podcasts y libros electrónicos.

- Clase 35: publicidad, promoción y venta minorista en línea de música y películas.

- Clase 38: difusión de películas, programas de radio y televisión y podcasts por internet.

- Clase 41: desarrollo de formatos para cine y televisión, escritura de guiones, producción de documentales y películas, y espectáculos.

- Clase 45: concesión de licencias a terceros sobre derechos de autor, propiedad industrial, películas, programas y fotografías.

La explicación del abogado de la familia

Consultado por este medio, Liebau confirmó el trámite y explicó: "La familia tomó conocimiento de que había una productora que estaba por grabar una serie con respecto a la vida de ellos y a la vida de Nora y decidieron resguardarse", dijo a PERFIL CÓRDOBA.

El letrado negó que la familia proyecte una producción propia. "No hay ninguna intención de hacer una producción, ninguna. Fue por resguardo", afirmó. Contó que los Macarrón se enteraron "de manera informal" de que la productora empezaba a grabar. No identificó a la empresa.

Para Liebau, el registro es una medida de protección jurídica. "Fue una precaución legal en resguardo de los derechos de la familia, y ellos no tienen pensado hacer ninguna obra audiovisual", sostuvo. Agregó que fue él quien aconsejó realizar el trámite.

El abogado informó además que las partes mantienen un diálogo. "Ya estamos en conversaciones con ellos", dijo sobre la productora, aunque se negó a detallar su contenido. Los contactos, según explicó, son preliminares y no está definido si habrá un acuerdo.

Consultado sobre una eventual compensación económica por el uso de la historia, respondió que es un punto que todavía se discute. Agregó que el Código Civil y Comercial (artículo 53) establece un resguardo de 20 años para las historias de las personas y que ese plazo se cumple en pocos días desde la muerte de Dalmasso. Por eso, dijo, se adoptó la medida ahora.

El trámite ante el INPI

La ley de marcas establece que el nombre de una persona solo puede registrarse con su consentimiento o el de sus herederos. Los tres Macarrón figuran como titulares de las solicitudes.

Liebau aseguró que los registros "ya fueron concedidos". El boletín del 30 de septiembre, sin embargo, publica las solicitudes. En el procedimiento habitual, esa publicación abre un plazo para que terceros presenten oposiciones antes de la resolución del INPI. Si el organismo concede las marcas, el registro rige por diez años.