“La previa eterna” y "El Sunsets": los fenómenos que está dejando vacíos a los boliches en Córdoba

La previa dejó de ser solo el paso previo al boliche y, para muchos jóvenes de Córdoba, se convirtió en el plan principal de la noche. Mientras las juntadas en casas y las fiestas privadas ganan lugar, los boliches tradicionales pierden convocatoria en un fenómeno que especialistas relacionan con cambios culturales, la búsqueda de autonomía y un menor poder de compra.

Para entender por qué "las previas eternas" terminaron por destronar la salida al boliche, hay que rastrear la lógica con la que las nuevas generaciones eligen encontrarse. Andrés Hernández, investigador especializado en estudios sobre juventudes, explica que el protagonismo de las reuniones privadas no es algo improvisado, sino un hábito que se afianzó tras la pandemia.

Ya están a la venta las entradas para el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2027: cuánto cuestan y cómo comprarlas

"Las previas se tornaron en la principal salida. Las salidas se empezaron a enfocar en juntadas privadas, en fiestas privadas masivas autogestionadas por los pibes. Es quizás un resabio que quedó de la pandemia y que se instaló, se quedó y se consolidó como lógica. Eso queda fuera del registro de las cámaras gastronómicas e incluso de los boliches", detalla Hernández.

A diferencia de la pista masiva donde el boliche impone las reglas y los precios, la previa le ofrece a los jóvenes un entorno adaptado a sus propias reglas. Para el investigador, el movimiento no significa que no haya ganas de encontrarse, sino todo lo contrario: "Es una práctica extendida que muestra cómo los pibes buscan desmarcarse y generar sus propios descubrimientos en términos de prácticas fuera del control de la mirada adulta directa. No es que no se agrupan, sino que se agrupan en otros lugares, en otros espacio".

Caída de consumo y bolsillo acotado

A la búsqueda de autonomía se le suma el bolsillo. La crisis económica y la pérdida de capacidad de compra entre las familias afectó directamente la nocturnidad comercial, donde el costo de la entrada y las bebidas se volvió un presupuesto difícil de afrontar.

"En el caso de Argentina no podemos dejar de mencionar el hecho de que la capacidad de consumo y los gastos en entretenimiento y en recreación son más acotados hoy que hace unos años. Eso es esperable en la medida que se empieza a notar la crisis económica en general, sobre todo la caída de ingresos de las familias, que es la que les traslada después alguna cuota parte de ingresos a los pibes para que puedan divertirse", señala Hernández.

Gregorio Hernández Maqueda: "Para el cura Rossi el problema solo es Milei"

En los bares y boliches, esta contracción del gasto se observa en tiempo real. El especialista describe una imagen habitual en las barras: "Lo cierto es la caída generalizada en relación al gasto de tarjeta por persona. Eso lo saben todos los que manejan bares y fiestas: saben que la tarjeta por persona hoy tiene una caída estrepitosa, con jóvenes que se la pasan toda la noche con una cerveza en la mano".

Desde el sector gastronómico y de bares lo confirman. Guillermo Natali, integrante de la Cámara de Bares y Restaurantes, explica cómo la situación económica restringe los gastos de recreación: "Se nota en general un bajón, la gastronomía viene en baja y es una cuestión de bolsillo. Salir a comer afuera o ir a tomar algo es una experiencia que a todo el mundo le gusta, pero por ahí se restringe porque es un presupuesto grande para una familia o para una pareja".

La otra competencia diurna de la noche

En paralelo a las juntadas privadas, la nocturnidad tradicional encuentra otra fuerte competencia en los Sunsets, una tendencia que se afianzó en Córdoba como el plan predilecto para quienes prefieren experiencias al aire libre y en horarios diurnos. Espacios como De Palma Sunset, Solara en Nuevo Malagueño, el Anfi Malagüeño, Santa Paz en Villa Allende o ciclos como Al Rescoldo en Los Cedros combinan música en vivo, coctelería y gastronomía desde la tarde hasta la caída del sol.

Inspirados en la estética de los festivales y eventos al aire libre, los Sunsets redefinieron la agenda del fin de semana al ofrecer opciones que van desde el rock y el indie hasta la música electrónica o la cumbia, acompañados por propuestas culinarias como asados a la llama o tragos de autor. Para muchos asistentes, el atractivo radica en la flexibilidad de horarios: una franja que permite disfrutar de un show en vivo, celebrar un cumpleaños o compartir un encuentro entre amigos al aire libre y regresar temprano a casa o continuar con otros planes.

De este modo, entre la intimidad de la "previa eterna" y la frescura de los atardeceres en las afueras de la ciudad, el boliche tradicional perdió su monopolio frente a un público que ahora prioriza la conexión, el entorno y el bienestar.