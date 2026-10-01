Claudio “Chiqui” Pérez y Julián Maidana, antes del clásico: “Cuando toca el silbato tienen que ser unos guerreros”

El clásico entre Belgrano y Talleres ya se vive en Córdoba y dos referentes de ambos clubes analizaron cómo se prepara un futbolista para un partido de estas características. Claudio “Chiqui” Pérez, exjugador de Belgrano, y Julián Maidana, histórico defensor de Talleres, compartieron sus experiencias en Punto a Punto Radio.

Pérez explicó en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), que el clásico comienza a sentirse desde los días previos. “El nerviosismo y las ganas de jugarlo por ahí empiezan la semana previa, esta semana, porque uno se trata de cuidar ya por ahí cuando tiene que meter la pata en el entrenamiento no la mete para cuidarse, para estar en el clásico”, contó.

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Desde la vereda de Talleres, Maidana también destacó el peso emocional del partido. “La verdad que algo lindo, ¿no? Lo más lindo que existe”, sostuvo sobre lo que significa para un jugador llegar a un domingo de clásico con el estadio lleno.

Qué esperan del partido

A la hora de señalar nombres propios, Pérez apuntó al Chino, a quien definió como "un futbolista importante para Belgrano". También mencionó la posibilidad de que Cardoso no llegue al partido y destacó a Vicentini como una alternativa en el arco.

Maidana, en tanto, consideró que el cambio de entrenador puede generar una renovación en Talleres. “Siempre cuando se cambia el técnico es como que se renueva todo, ¿no? Y bueno, por ahí al que no le tocaba jugar le toca”, explicó. El exjugador de Talleres también planteó que pueden "aprovechar este partido para salir un poquito del fondo”, sostuvo.

Maidana recordó algunos de los clásicos que disputó con la camiseta de Talleres y eligió dos partidos que quedaron especialmente marcados en su memoria. Entre ellos mencionó el encuentro que los hinchas recuerdan como “el día del silencio”, en el que Talleres venció 1-0 a Belgrano con gol de Borghello. “Fue un partido espectacular, un partido muy lindo con toda la gente en contra y nos tocó ganar”, recordó. También destacó otro triunfo por 3-1 ante Belgrano, en un momento en el que Talleres atravesaba una etapa complicada.

Pérez, por su parte, comparó el Belgrano actual con el equipo que integró durante sus años en el club. “Muy joven, muy joven. Yo me acuerdo los primeros dos años teníamos gente de mucha experiencia, con muchos partidos, gente de edad y éramos pocos los chicos”, señaló. El exdefensor también destacó la capacidad del equipo actual para competir en partidos decisivos. “Vos sabés que cuando son partidos mano a mano pasa el que gana nada más, no pasa el que juega bonito”, afirmó.

La rivalidad deportiva

Uno de los puntos en los que coincidieron ambos referentes fue en la necesidad de mantener el folclore del fútbol dentro de límites de respeto. Pérez contó que durante la semana intercambió cargadas con un amigo hincha de Talleres y destacó que ese tipo de situaciones forman parte de la previa. “Lo bueno que sean cargadas sanas, que cada uno tenga su manera de disfrutarlo y de hacer esa cargada”, señaló. Y agregó: “Después somos todos de una misma ciudad y solamente son rivales y es un partido de fútbol nada más”.

Maidana también se refirió especialmente a la violencia y pidió que la rivalidad no se transforme en enfrentamientos. “El tema de la violencia no va, porque cada uno tiene su pasión. No porque vos tengas otra camiseta no tenés la misma pasión”, afirmó.

“Es un partido de fútbol, ha habido muertes en el fútbol. No pensemos otra cosa, dar cada uno lo mejor y después hay un resultado y se acabó”. Para Maidana, el clásico también puede servir para “dar el ejemplo en la provincia”.

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Para el exdefensor, el verdadero aguante está en acompañar al equipo. “El que va a alentar, el que canta todo el partido, el que va con lluvia, con calor, el que se gasta el mango que tiene para ir a verlo a jugar a su equipo en otra provincia”, explicó.

“Cuando toca el silbato, tienen que ser unos guerreros”

Ante la pregunta sobre qué les dirían a los jugadores si pudieran ingresar durante cinco minutos al vestuario antes del clásico, ambos eligieron poner el foco en disfrutar la experiencia y, al mismo tiempo, afrontar el partido con máxima intensidad.

Pérez aseguró que primero se sentaría “a tomar un mate y disfrutaría de estos momentos”, porque considera que los clásicos pasan rápidamente. “Yo le diría que disfruten todo el ambiente hasta que toca el silbato. Cuando toca el silbato tienen que ser unos guerreros y dejar el alma por la camiseta”, sostuvo.

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Maidana planteó un mensaje similar para los futbolistas de Talleres: “Muchachos, hay que hacer lo mismo que veníamos haciendo siempre, un poquito más”. También pidió aprovechar el apoyo de la hinchada y salir a buscar el partido desde el comienzo.

Entrevistas realizadas por Punto a Punto Radio (90.7 FM), en el programa "Decilo como es" con Patricio Luján.