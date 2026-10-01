Prunotto, desde París: "No voy a dejar de ser radical por una ficha afiliatoria, no vacíen el partido"

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, descartó dejar la Unión Cívica Radical (UCR) frente a los pedidos de expulsión que, según indicó, se repiten desde hace unos cuatro años. Lo dijo desde París, donde participa de la Argentina Week junto al presidente Javier Milei.

"Si me quieren expulsar a mí, que hagan lo que quieran, yo no voy a dejar de ser radical por una ficha afiliatoria, lo he dicho siempre", afirmó.

Prunotto integra una delegación de "13 provincias", según precisó en comunicación con Punto a Punto Radio 90.7. Contó que la jornada incluyó la presentación del Presidente, reuniones con empresarios y un encuentro privado de los gobernadores con el mandatario y sus ministros.

Una misión con foto presidencial

Anoche hubo una cena con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Prunotto dijo que estuvo sola y que hoy se sumó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sobre su lugar en la comitiva, recordó: "siempre me ha costado salir en la foto, te ponían allá en la punta y hoy el presidente pidió que lo acompañe". Para ella, "son gestos".

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La vicegobernadora sostuvo que la Presidencia valora el respaldo provincial. "Creo que presidencia entiende en este momento la importancia que tiene el apoyo de los gobiernos de la provincia al proyecto nacional", afirmó.

Dijo que la presencia de los gobernadores "da ese mensaje de confianza para quienes quieren invertir en la Argentina". Definió la relación entre Córdoba y la Nación como "una muy buena relación institucional", en línea con lo que, recordó, plantea el gobernador Martín Llaryora: "si le va bien a la Argentina, le va bien a los cordobeses".

Sin PASO y con Presupuesto

Prunotto aseguró que las primarias no fueron tema de conversación. "No se habló de las PASO", dijo, ni en la cena con Caputo y Santilli ni en el encuentro con el Presidente.

Sí se habló del Presupuesto. Sobre la zona fría, explicó que cada provincia tratará el tema directamente con el jefe de Gabinete. "Vamos a esperar a ver qué pasa", agregó.

La interna radical

La vicegobernadora dijo que no estuvo en la asunción del nuevo titular de la UCR Córdoba, Matías Gvozdenovich. "Yo quiero que le vaya bien a la Unión Cívica Radical", aclaró, y agregó que tiene "muchos amigos dentro del radicalismo".

Pidió que la nueva conducción abra el juego: "ojalá que el nuevo presidente de la Unión Cívica Radical llame al diálogo, al consenso y a las distintas miradas, porque para fortalecer un partido tenés que tener las distintas miradas".

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Como dato de la crisis partidaria, mencionó que "el padrón decreció más de un 30% de afiliados". Y evaluó: "es muy triste lo que vive el partido". Prunotto defendió su pertenencia con una enumeración de principios: "yo tengo los valores del radicalismo que tienen que ver con la Universidad Pública, el cuidado del Estado, el cuidado de las instituciones, lo voy a seguir teniendo".

Afirmó que "muchos de los que se dicen ser radicales no lo tienen a eso" y que están "rifando todos los valores del radicalismo". Cuestionó la coherencia del partido en torno a la universidad pública: "es increíble que en este momento el radicalismo defiende la universidad pública del pico para afuera y después va y vota en contra de la universidad pública, en contra del financiamiento".

Planteó además que, si se avanza con expulsiones, habría que evaluar también el caso de diputados radicales que, según dijo, están con las ideas libertarias. "Ojalá que no se pongan a echar gente, que me echen a mí -me inmolo por ellos- pero no pueden vaciar el partido, es una locura ¿Qué van a hacer? ¿van a echar también a diputados que tenemos? que están con la idea de la libertaria, que son los más", alerto la vice gobernadora.

Laboratorios y exportaciones

En la agenda empresarial, Prunotto mencionó reuniones con Roche, Sanofi y Danone que calificó de "muy productivas". Dijo que Córdoba trabaja con los laboratorios en el área de salud. Contó que las compañías conocían al Conicet, pero no al Ceprocor, el centro de innovación cordobés: "tienen visto a Conicet y no al Ceprocor". Agregó que la agencia Pro Córdoba realiza "aproximadamente 90 misiones" por año.

En materia impositiva, afirmó que las industrias que industrializan sus productos pagan cero de ingresos brutos, y que Llaryora envió ayer una nueva ley para las pymes.

Lamentó la poca presencia local: "Nos hubiese gustado que hubiese habido más empresarios cordobeses, pero no nos permitieron agrandar la agenda".