Boleto interurbano: La UCR cruzó a Llaryora por el aumento y reclamó más cobertura del BEC

El nuevo aumento del transporte interurbano volvió a colocar al gobierno de Martín Llaryora en el centro de la crítica opositora. Los legisladores radicales Miguel Nicolás y Brenda Austin, y el vocal de la oposición en el Ersep Juan Negri cuestionaron la suba de las tarifas y advirtieron sobre el impacto que tiene el incremento acumulado en los usuarios, en un sistema que —según señalaron— viene perdiendo pasajeros de manera sostenida.

Nicolás apuntó directamente contra la cabeza del gobierno peronista. “Llaryora vuelve a meterle la mano en el bolsillo a los cordobeses”, lanzó el radical, al rechazar el nuevo incremento y cuestionar la política tarifaria provincial.

“Córdoba no necesita un gobierno que haga cada vez más caro vivir, trabajar y estudiar. Necesita un gobierno que deje de descargar sobre los cordobeses el costo de sus malas decisiones”, cuestionó Nicolás, y reforzó su embate por el impacto social de los aumentos. “No hay política social cuando el Estado le hace cada vez más caro a las familias que menos tienen trasladarse”, afirmó.

“El Gobierno provincial no puede seguir haciendo caja a costa del bolsillo de los cordobeses. Basta de aumentos a costa del bolsillo de los que menos tienen”, completó el integrante del bloque UCR en la Unicameral al cargar duro contra el PJ en el poder.

Por su parte, el vocal opositor en el Ersep puso el foco en la evolución del sistema y en la pérdida de usuarios. “Mientras el sistema expulsa constantemente pasajeros, la única solución que tienen es seguir aumentando el boleto”, fustigó.

Negri se refirió así al nuevo incremento del 14,63% -en un solo tramo- autorizado para el transporte interurbano provincial que se aplica desde este jueves 1. La tarifa acumula un aumento del 24% en lo que va del año.

Si bien el informe técnico para el período diciembre 2025-mayo 2026 determinó que "la variación de los índices propios del sector para el período considerado asciende al 22%", ese porcentaje "supera el tope del 14,68% establecido conforme la Resolución General ERSeP N° 1/2024", por lo que sólo corresponde "limitar la actualización a dicho tope", señala la resolución 132 del Ersep publicada hoy en el Boletín Oficial.

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Se expulsa a los usuarios

En este contexto, Negri sostuvo que “desde 2023 a la fecha acumula un incremento estimado de más del 800 por ciento, muy por encima de la inflación y una constante baja en la cantidad de pasajeros que llega al 30 por ciento”.

Al redoblar su crítica, el opositor en el ente regulador planteó un contrapunto entre la política tarifaria y la evolución de la demanda. “Es un servicio donde al ajuste sólo lo pagan los que utilizan el sistema y expulsa a los usuarios. Una nueva bofetada para los cordobeses”, opinó.

De igual modo, Negri amplió el planteo hacia el sistema de transporte urbano de la ciudad de Córdoba y anticipó que la oposición trabaja en una propuesta para modificar su funcionamiento e incorporar al Gran Córdoba a una estrategia integral de movilidad.

“Vamos a repensar de manera seria y en breve vamos a estar presentando una propuesta sobre cómo damos vuelta patas para arriba el sistema de transporte de pasajeros en la ciudad de Córdoba. Hay que trabajar sobre un sistema que también incluya al Gran Córdoba”, adelantó el precandidato a intendente de la UCR.

Ampliar el beneficio del BEC a todo el año

La discusión por el costo del transporte volvió a cruzarse con el acceso de los estudiantes al Boleto Educativo Cordobés (BEC). Al respecto, Austin reclamó que la Legislatura avance con el proyecto que propone extender el beneficio a los doce meses del año, para que los estudiantes universitarios puedan utilizarlo también durante los períodos de exámenes finales y los cursos de verano.

La radical exteriorizó su demanda en la Comisión de Transporte, presidida por el radical Fernando Luna, pero el oficialismo no dio quórum para habilitar el tratamiento. La discusión se produjo el mismo día en que se oficializó el nuevo aumento de las tarifas del transporte interurbano.

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La parlamentaria cuestionó la decisión del oficialismo y advirtió sobre el impacto que tienen los costos de traslado para los estudiantes, especialmente quienes viven en localidades del interior y deben viajar regularmente a Córdoba para cursar sus carreras.

“¿De qué sirve que aprobemos iniciativas vinculadas a los derechos de los estudiantes si después no nos sentamos a discutir cómo garantizar herramientas concretas para que puedan estudiar?”, se quejó la radical en la reunión de la comisión que contó con la presencia de presidentes de centros de estudiantes de la UNC.

La iniciativa de la bancada UCR busca que el BEC acompañe las necesidades académicas durante todo el año y no deje sin cobertura a quienes deben rendir exámenes o cursar durante el verano.

Frente a este escenario, la oposición radical busca ampliar el eje de la discusión: no sólo cuestiona el nuevo aumento del boleto, sino también el impacto que tiene el costo del transporte sobre quienes necesitan viajar para trabajar, estudiar o desarrollar sus actividades cotidianas. En ese marco, el reclamo por extender el BEC se incorpora como otra pieza de la disputa por el acceso a la movilidad.

Con este argumento, el aumento tarifario volvió a convertirse en un frente de cuestionamientos para el gobierno de Llaryora. El radicalismo puso en discusión el costo que absorben los usuarios, la pérdida sostenida de pasajeros y, ahora también, las herramientas disponibles para que los estudiantes puedan sostener sus viajes durante todo el año.