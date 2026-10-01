'La Scaloneta' en Córdoba: el día después de mañana

El día después de mañana. Aunque poco original, el título le cae como anillo al dedo a la película que se vio anoche en el Estadio Córdoba. Por suerte, no se trató de ningún cambio climático. Una vez más, Córdoba recibió con calidez y entusiasmo a la Selección Argentina, en el amistoso ante Bolivia que representó la vuelta al ruedo después del Mundial 2026. La proyección de una hora y media sí anticipó una transformación que asoma como indefectible y que no tendrá vuelta atrás luego del partido del martes frente a Benín en el Monumental, el último baile de Lionel Messi.

La muestra gratis de la era post-‘Pulga’ resultó un ensayo interesante, aunque opacado por la mínima oposición que planteó Bolivia, un equipo limitado y temeroso, que salió a la cancha con el único afán de aguantar todo el partido. El empate hasta donde pudo y un escandaloso resultado después del 1-0 de Lautaro Martínez, que llegó a los 19 minutos del primer tiempo. Cuando ‘El Toro’ metió la estocada, ya no hubo más rodeo.

Desde el pitazo inicial, el campo de juego fue un plano inclinado hacia los dominios del Guillermo Vizcarra, el arquero visitante. Bastó que la dupla Exequiel Palacios-Alexis Mac Allister, sobria, lúcida y eficiente, acertara una combinación para que el amplio dominio se trasladara al marcador. De ahí en más fue un monólogo de ‘La Scaloneta’, que esta vez tuvo el apoyo de 40 mil hinchas, por la sanción de la Fifa que recortó el aforo, dejó desierta la Popular Artime y achicó la Willington para darle lugar a una bandera con la leyenda ‘Los cánticos ofensivos tienen consecuencia’. Secuela del enrarecido epílogo de la final con España en Nueva Jersey.

CÓRDOBA LE SIENTA BIEN. Lautaro Martínez volvió a convertir en el Kempes, donde se presentó tres veces con 'La Scaloneta'. /// SELECCIÓN ARGENTINA

La nueva puesta en escena mostró renovación en los laterales (Agustín Giay y Román Vega cumplieron sin sobresalir) y también en el mediocampo, donde Nicolás Paz aportó sorpresa y claridad jugando a un toque y Gianluca Prestianni exhibió dinámica y atrevimiento. Fue el jugador del Como de Italia quien marcó el 2-0 con un toque exquisito, luego de una asistencia perfecta de Palacios.

El complemento transitó en sus inicios entre el quedo de Argentina y un tímido intento de Bolivia por asomar la cabeza en terreno contrario. Fue apenas una ilusión óptica, que terminó cuando ‘Cuti’ Romero anticipó a todos con su cabezazo y marcó el 3-0, completando una noche perfecta: primer partido como local con la camiseta albiceleste, debut como capitán, cómodo primer puesto en el aplausómetro y gol. Cuando faltaban cuatro minutos, y las gradas comenzaban a desalojarse, ‘El Flaco’ José Manuel López le puso el broche a la victoria y completó una noche bien cuartetera, que había arrancado con ‘La Pepa’ Brizuela cantando el Himno Nacional y Q’Lokura amenizando el entretiempo. A esa altura, el partido ya se había desvirtuado por la gran cantidad de cambios de uno y otro lado, a tal punto que ‘Dibu’ Martínez (estrenó su ‘chapa’ de segundo referente tras la salida de Romero) y Julián Álvarez eran los únicos ‘sobrevivientes’ en cancha de los campeones de Qatar 2022.

CAPITÁN Y GOLEADOR. Cristian Romero estrenó la cinta de máximo referente del equipo y convirtió un tanto en el Kempes. /// SELECCIÓN ARGENTINA

Las variantes de Scaloni dejaron a la gente con ganas de ver más de Paz y de Prestianni, aunque el DT mantuvo el combo elegancia + atrevimiento, mandando al rectángulo de césped a Franco Mastantuono y al ‘Colo’ Barco. El ex River y ‘Nico’ se insinuaron como los posibles herederos de la camiseta ‘10’, ausente con aviso de Scaloni (¿sigue?, ¿no sigue?, "quiero seguir") en la escala cordobesa de la ventana de amistosos. Al final apareció un tal Leonel Flores, el pibito de Boca, y en nueve minutos mostró destellos de jugador diferente. ¿Otro candidato para la sucesión?

La presentación en el Kempes ante Bolivia dejó en claro que la renovación generacional llegó para quedarse, y también tuvo su reflejo en la Gasparini Alta, con un improvisado coro de niños cantores que por momentos dominó la escena. Junto a los trapos de Malvinas, la imagen y el nombre del gran ausente de la noche se repitió en banderas, caretas y camisetas. Mezcla de devoción y de nostalgia. Muestra elocuente de que, aunque no lo veamos, Messi siempre va a estar.

ELEGANCIA Y CLARIDAD. Destacada actuación de 'Nico' Paz, quien empieza a ganar minutos en el equipo nacional. /// SELECCIÓN ARGENTINA

Síntesis del partido

Argentina (4): Emiliano Martínez; Agustín Giay (ST, 29m Santiago Simón), Cristian Romero (ST, 11m Leonardo Balerdi), Lisandro Martínez (ST 36m Valentín Gómez) y Román Vega; Nicolás Paz (ST, 11m Franco Mastantuono), Exequiel Palacios (ST, 36m Leonel Flores), Alexis Mac Allister (ST, 29m Enzo Fernández) y Gianluca Prestianni (ST, 11 Valentín Barco); Lautaro Martínez (ST, 30m José Manuel López) y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Suplentes: Juan Musso, Gerónimo Rulli, Facundo Medina, Giuliano Simeone, Nicolás González, Santiago Castro y Matías Soulé.

Bolivia (0): Guillermo Vizcarra; Yomar Rocha, Diego Arroyo (PT, 43m Leonardo Viviani), Efraín Morales, Marcelo Torrez y Roberto Fernández ; Héctor Cuellar (ST, 38m Luis Haquín), Robson Matheus (ST, 27m Oscar López) y Jesús Maraude (ST, 38m Rai Lima); Ramiro Vaca (ST, inicio, José Flores); Miguelito (ST, 38m José Martínes). DT: Oscar Villegas. Suplentes: Rodrigo Banegas, Gerónimo Govea, Richet Gómez, Carlos Melgar y Gabriel Villamil.

Goles: PT, 19m Lautaro Martínez (A); 28m Paz (A). ST, 8m Romero (A); 41m López (A). Amonestado: Miguelito (B). Cancha: Estadio Kempes. Árbitro: Jhon Ospina (Colombia). Espectadores: 40.000.