El Niño en Córdoba: cómo funciona el plan de monitoreo 24/7 y cuáles son las zonas de mayor riesgo

Se puso en marcha una estrategia integral de vigilancia y prevención frente a la consolidación del fenómeno hidrometeorológico El Niño para el período 2026-2027. La mesa de seguimiento, bajo la coordinación de la Jefatura de Gabinete, participan diversas carteras provinciales junto al Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con el objetivo de mitigar el impacto de tormentas severas en el territorio provincial.

El Niño: qué deben hacer los automovilistas si los sorprende el granizo

La estructura central del operativo recae en la sede del OHMC, un centro de monitoreo que opera de manera continua las 24 horas integrando recursos tecnológicos de última generación, como imágenes satelitales, radares meteorológicos, modelos numéricos de pronóstico y una red de más de 400 estaciones de superficie distribuidas estratégicamente. Este esquema técnico es analizado de forma permanente por meteorólogos especializados para emitir alertas tempranas dirigidas a la población ante eventuales episodios de granizo, fuertes vientos y lluvias intensas.

Respecto a las proyecciones climáticas, los especialistas del organismo advirtieron que El Niño ya se encuentra consolidado a escala global y regional, lo que incrementará las probabilidades de registrar lluvias por encima de la media en la Región Pampeana y el centro del país durante el verano. En Córdoba, las estimaciones señalan que los mayores volúmenes de agua se concentrarán en el sur, sudeste y este provincial, mientras que en el centro, oeste y norte los acumulados serán más variables, con el factor serrano actuando como un disparador adicional de eventos severos.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la coordinación del OHMC explicaron que el riesgo principal de este fenómeno no radica únicamente en el total acumulado de agua, sino en la concentración de precipitaciones en breves lapsos de tiempo. La caída de volúmenes atípicos en pocas horas puede provocar anegamientos urbanos y crecidas repentinas, motivo por el cual la Provincia combina el monitoreo en tiempo real con obras de infraestructura, mantenimiento de cuencas y limpieza de canales en puntos críticos.

Creado en 2017, el Observatorio Hidrometeorológico articula el trabajo de más de 20 instituciones públicas y privadas de la Región Centro. Con nueve años de desarrollo continuo, el modelo cordobés constituye una política de Estado pionera en cooperación científica y gestión integral de recursos hídricos para la toma de decisiones ejecutivas en situaciones de emergencia.