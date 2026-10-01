La imagen del Papa León XIV en Argentina: cómo impacta en lo adultos y un "desinterés" en los jóvenes

La consideración pública sobre el Papa León XIV refleja un saldo ampliamente favorable entre los argentinos. Según los datos del último estudio nacional de opinión pública, el Sumo Pontífice ostenta una imagen positiva del 52% frente a apenas un 12% de valoración negativa, mientras que un 36% de los encuestados no expresa una posición definida ("No sabe / No contesta").

La radiografía detallada del sondeo expone marcas pronunciadas según el perfil demográfico y geográfico de la población. En el caso de la segmentación etaria: La adhesión al pontífice se consolida a medida que avanza la edad. En la franja de más de 60 años, la aceptación positiva alcanza un pico del 71%.

En contraste, entre los jóvenes de 16 a 29 años la imagen positiva desciende al 38%, al tiempo que el desconocimiento o la falta de opinión escala al 45%. En los segmentos intermedios (30 a 44 años y 45 a 60 años), el respaldo se sitúa en 52% y 57%, respectivamente. Según un estudio presentado por la consultora Casa 3 de Mora Josami.

Córdoba: 8 bolsones de estacionamiento y un predio para 850 mil personas para recibir a Papa León XIV

Cuando se observa el estrato socioeconómico: En el nivel alto, la valoración positiva trepa al 71%. La cifra se reduce al 56% en el nivel medio y cae al 43% en el sector bajo, donde la indecisión alcanza un 44%. A diferencia de contraste geográfico: En el Interior del país, la imagen positiva alcanza un 57%, marcando distancia con el AMBA, donde el apoyo baja al 41% y la negatividad registra su nivel más alto con un 16%.

Si se toma la distribución por género, la percepción se mantiene relativamente homogénea entre ambos sexos, con un 54% de aprobación entre las mujeres y un 51% entre los varones.

El principal desafío para la consolidación de la figura del Papa León XIV en el escenario nacional se centra en perforar el alto nivel de desinterés e indecisión que predomina en la juventud y en las franjas socioeconómicas más vulnerables.